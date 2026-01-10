北市玩管樂童軍團走入花蓮校園 為重建注入溫暖力量

為關懷歷經馬太鞍堰塞湖洪災影響的花蓮中區鄉鎮學校與社區，花蓮縣童軍會攜手臺北市童軍會及中華智仁勇童軍協會，將於115年1月16日下午，在光復國小演藝堂舉辦「傳遞關懷‧點亮希望—臺北市玩管樂童軍團公益音樂會」。透過音樂展演形式，邀請光復、鳳林及萬榮地區師生與民眾齊聚一堂，以旋律傳遞祝福與希望，預計吸引逾300人參與，為地方注入正向能量（見圖）。

本次公益音樂會由臺北市童軍會第300團「玩管樂童軍團」擔綱演出，結合童軍精神與音樂專長，以管樂合奏呈現溫暖人心的樂章。活動現場不僅提供學校師生近距離接觸音樂藝術的機會，也讓偏鄉學子在熟悉的校園空間中，感受來自全國童軍夥伴的支持與陪伴。活動全程免索票入場，展現教育、文化與公益融合的行動力。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，教育不只是課堂上的學習，更是情感支持與生命教育的累積，透過音樂的力量，讓孩子在困境中看見希望，是縣府持續努力的方向。她也感謝各界童軍團體與民間善心人士的投入，讓花蓮在災後重建的路上，備感溫暖。

花蓮縣政府表示，未來將持續結合教育、藝文與社會資源，推動更多走入校園與社區的公益行動，讓服務學習成為孩子理解世界、關懷他人的重要途徑。也期盼透過跨縣市合作與公私協力，讓花蓮在復原與前行的過程中，持續累積溫暖、擴散善意，打造更具韌性與希望的學習環境。