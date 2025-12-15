北市環保局年末招募短期就業人員 今可至各區清潔隊現場報名

台北市環保局辦理「115年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募854人，提供就業機會給弱勢民眾。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局辦理「115年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募854人，提供就業機會給弱勢民眾，協助道路清潔維護、廢棄物回收清理以及水溝清疏等工作。符合資格民眾今(15)至19日可於各區清潔隊現場報名。

環保局說明，這次招募短期就業清潔人員，凡設籍台北市4個月以上(即114年8月16日以前設籍)、18歲以上未滿65歲，失業者如獨立負擔家計、中高齡、身心障礙、原民、低收與中低收、長期失業、二度就業婦女、家暴被害人與更生受保護人皆可報名。

廣告 廣告

環保局表示，這次進用人員工作期間至明年底，工作津貼以實際工作時數給付，每小時新臺幣196元，每日工作6小時，每月總工作日數以不超過25日為上限，採排班輪休制，無固定休假日。

環保局提到，符合資格且有意願者，自今日起至19日於上班時間，可依意願選擇一個行政區，並至該區清潔隊報名。

【看原文連結】

更多自由時報報導

客廳有蛇！民眾嚇壞冬天為何還有蛇 專家解惑

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

2樓開趴超瞎理由要求1樓炸雞店分潤 大學生被罵翻向老闆道歉了！

