北市環保局招募短期清潔人員854名 12/15起報名

（記者卓羽榛臺北報導）歲末年關將近，為幫助失業民眾能安心與家人過節，臺北市環保局辦理「115年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募854人，提供就業機會給臺北市民眾，工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等改善環境衛生清潔工作。該局表示，自114年12月15日至12月19日於各區清潔隊受理報名，一律採現場報名，有需求的民眾請把握機會。



環保局說明，此次招募短期就業清潔人員，凡設籍臺北市4個月以上（即114年8月16日以前設籍）、18歲以上未滿65歲，並符合以下身分之一的失業者皆可報名：1.獨力負擔家計、2.中高齡、3.身心障礙、4.原住民、5.低收入戶或中低收入戶、6.長期失業、7.二度就業婦女、8.家庭暴力被害人、9.更生受保護人。



此次進用人員工作期間至115年底，工作津貼以實際工作時數給付（每小時新臺幣196元，每日工作6小時，每月總工作日數以不超過25日為上限），採排班輪休制，無固定休假日。



符合資格且有意願者，114年12月15日至12月19日於上班時間（週一至週五08：30至12：30、13：30至17：30，不含六日及國定假日），可依意願選擇一個行政區，並至該區清潔隊報名。報名後，將採書面資格審查，並於114年12月23日及24日電話通知審查結果。



環保局期望藉由此次招募計畫，將環境維護在地化，並提供工作機會給真正需要幫助的人。有興趣的市民朋友可下載招募簡章報名，或上臺北市環保局官網查詢。