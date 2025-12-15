北市環保局招募854名短期清潔人員 12/15起開放報名

為了幫助失業民眾安心過節，臺北市環保局於114年12月15日正式啟動「115年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，計畫招募854名短期清潔人員。此次招募的工作內容包括道路清掃維護、廢棄物回收清理及水溝清疏等，旨在改善城市環境衛生。

報名時間自114年12月15日至12月19日，民眾需親自前往各區清潔隊報名，並符合設籍臺北市4個月以上、年滿18歲但未滿65歲的失業者資格。符合條件者包括獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶、長期失業者等。

工作期間至115年底，工作津貼按實際工作時數支付，每小時新臺幣196元，每日工作6小時，每月工作日數上限為25日。報名後，將進行書面資格審查，並於114年12月23日及24日通知結果。

環保局表示，此次招募不僅是為了提供就業機會，更希望能夠在地化環境維護，幫助真正需要協助的市民。

