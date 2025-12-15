北市環保局清潔工涉刀砍人釀2死 判刑24年定讞

（中央社記者林長順台北15日電）台北市環保局王姓清潔工與高姓同事因故起口角，涉持刀砍殺高男與另一名男子釀2人不治死亡。一、二審依殺人罪判處王男24年徒刑。最高法院10日駁回上訴定讞。

根據判決書，王男與高男為兒時玩伴，2人均於台北市環保局建成分隊擔任清潔工；王男、高男工作時因故起口角，高男於民國112年11月16日凌晨去電王男，雙方約好在王男於台北市大同區的住處樓下談判。

高男另找廖姓、李姓2名男子助陣，並攜帶水果刀、警棍、鋁棒等刀械防身，到場後與王男爆發激烈衝突，王男拿出折疊刀砍殺高男、廖男，導致高男、廖男大量出血，傷重不治。

王男在審理時主張自己是正當防衛。一、二審認為，王男對高及廖有殺人故意，並非正當防衛，依殺人罪判處王男執行有期徒刑24年。最高法院10日駁回上訴定讞。（編輯：張銘坤）1141215