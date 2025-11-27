北市環保局發放有機質肥料 開放線上申請領取

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局今(27)表示，114年度第四季有機質肥料發放將於12月1日上午11時起至12月5日上午11時止，或額滿為止，於「田園銀行網路平台」開放線上申領，預計發放8000份，邀請喜好園藝植栽的市民朋友共同響應資源循環再利用。

台北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘製作有機質肥料後，每季開放台北市民透過「田園銀行網路平台」申領，每人每次可領取10公斤。

環保局說明，北市家戶廚餘回收再利用製成堆肥，透過田園城市平台提供民眾領取使用，符合聯合國永續發展目標(SDGs)第11項「永續城鄉」及第12項「確保永續消費及生產模式」，同時實踐了環境保護、資源循環及廢棄物減量目標。

廣告 廣告

環保局表示，114年度截至第三季有機質肥料已發放152.21公噸，第四季將開放民眾申請數量計8000人次，歡迎更多市民朋友加入田園城市行列，共同打造綠色、健康及永續的城市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……

不尋常！極區上空暖冷空氣對峙 鄭明典聯想到「超強寒流」

身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光

好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空

