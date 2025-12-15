北市環保局釋854短期清潔員職缺 即起限時5天現場報名

台北市環保局宣布辦理「115年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」。（本報資料照片）

為幫助失業民眾能安心與家人過節，台北市環保局今（15）日宣布辦理「115年度清潔維護業務短期就業人員執行計畫」，預計招募854人，提供就業機會給符合資格的台北市民眾。工作內容為協助道路清掃維護、廢棄物回收清理、水溝清疏等環境清潔工作。環保局表示，即日起至12月19日於各區清潔隊受理報名，一律採現場報名。

環保局說明，此次招募短期就業清潔人員，凡於民國114年8月16日以前設籍達4個月以上、18歲以上未滿65歲，並符合獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶、長期失業、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人等9大類身分之一的失業者皆可報名。

此次進用人員工作期間至115年底，工作津貼以實際工作時數給付，每小時新台幣196元，每日工作6小時，每月總工作日數以不超過25日為上限，採排班輪休制。

符合資格且有意願者，須於12月15日至12月19日上班時間，週一至週五08：30至12：30、13：30至17：30，選擇一個行政區並至該區清潔隊現場報名。

報名後將採書面資格審查，並於12月23日及24日電話通知審查結果，有需求者可上台北市環保局官網查詢下載招募簡章。

