北市環保局14日開放報名「免費暑期國小泳訓班」

呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...

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