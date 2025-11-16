北市生參觀亞洲技能競賽

二○二五亞洲技能競賽首度由台灣主辦，時間訂於十一月二十七至二十九日，地點就在台北市南港展覽館。為鼓勵親師生探索技職教育、體驗技術實務應用與職涯發展，北市教育局昨（十六）日表示，特別推出限時活動「探索技能島，出發尋寶趣！」，邀請親師生於二十七至二十九日前往現場觀賽，持數位學生證完成三項指定任務，就有機會參加抽獎活動。

亞洲技能競賽是亞太區最具規模與指標性國際技能賽事，促進青年專業人才展現國際競技實力，主要為了提升技能標準，深化技職教育發展。競賽共設青年組三十八職類、青少年組六職類，涵蓋製造工程、營建、資通訊、運輸、服務及藝術時尚等六大領域。

北市教育局強調，台北市這次共有五位學生代表參與五項職類競賽，各校技術型高中選手正展開密集訓練，包含行動應用開發、汽車技術、冷凍空調、工業4.0及數位建設BIM等職類。

值得一提的是，台北市將於明年五月二十五至二十九日舉辦「第二屆首都盃國際技能競賽」，持續推動國際交流與技職教育發展，邀請國內外選手齊聚台北競技，讓學生近距離觀摩多元技能展現，深化技職人才培育與城市交流能量。