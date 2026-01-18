北市生命教育成發會 強化情緒教育與心理健康素養

臺北市為推廣多元化的高中生命教育，訂有「114年度公私立高級中等學校生命教育中心學校實施計畫」，規劃教師增能研習、生命教育教案研發及學生生命教育體驗活動，自113年起，為落實學生全人教育、強化心理健康素養，校園全面推動情緒教育。為整合生命教育相關成果，提供教師在生命教育中多樣的教學資源並提升授課專業知能，特於市立復興高中辦理114年公私立高級中等學校生命教育成果觀摩發表會。

本次發表會配合十二年國民基本教育課程綱要，推廣生命教育五大學習主題與實質內涵，藉由聯結學校、家庭與社會多面向，實踐全人教育的理想，並落實友善校園學生事務與輔導工作，發表會提供豐富的生命教育教學示例與模組，以提升教師的授課專業知能。活動尾聲安排綜合座談，邀請高中師長、大學教授等專家學者進行深度交流與研討，讓各項教學方案與教育現場推動生命教育更加精進，對高中階段的全人教育再推進一步。

教育局表示，未來將持續整合各校資源，深化生命教育課程內涵，營造友善校園環境，培育具備生命素養與情緒管理能力的未來公民。