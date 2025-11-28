北市生育獎勵金連年「發不完」 張文潔提案要求提高補助救出生率

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員張文潔25日出席議會民政委員會會議時提案，要求臺北市政府應提高生育獎勵金，以緩解父母經濟壓力並挽救逐年下降的出生率。張文潔指出，北市生育獎勵補助預算連續三年都有數億元結餘，既然預算發不完，就應增加補助金額。此提案獲議會朝野議員支持，民政局長陳永德回應，只要財源許可，甚至「提高到一胎10萬，我也願意。」

搶救北市下滑出生率，張文潔提案「提高生育獎勵金」。(翻攝畫面)

張文潔表示，臺北市近年生育獎勵補助預算均有龐大結餘：112年編列8.7億元，執行後剩餘1億餘元；113年編列9.5億元，執行後仍剩餘1億餘元；而114年編列7.2億元，截至上半年度，未使用的預算仍高達4.2億元。她強調，這些用不完的預算依規定只能回收，無法挪作他用，造成預算浪費。

張文潔指出，臺北市114年1月至9月出生人口僅9,678位，已是近五年來同期最低，預估全年出生人口將創下北市歷年新低紀錄。她質疑，市府明知生育率下降、經費不可能完全用完，卻不願將資源最大化用在即將出生的孩子身上，緩解有生育意願父母的經濟壓力，是極大的矛盾。

她直言，臺北市身為首善之都，鼓勵生育的福利金額竟低於連江縣和雲林縣（連江縣明年第一胎補助3萬元、雲林縣前三胎皆補助6萬元），「連離島的車尾燈都看不到」。她強調，在各縣市都積極挽救生育率的當下，北市不應犧牲對孩子的獎勵。

民政局局長陳永德回應，蔣萬安市長上任後曾推動生育獎金加倍送，當時是全國最高。張文潔則補充，她的訴求並非無上限提高，而是在既有的預算編列下，應給予孩子最大化的利益與補助，減輕家長負擔，而不是讓預算回收。

最後，民政委員會會議召集人許淑華裁示，要求臺北市民政局應在今年12月30日前完成研議是否提高生育補助金，並將答覆送交議會。

