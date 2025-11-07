北市生鮮抽驗結果！內湖知名餐廳 香菜檢出10項農藥殘留

北市內湖「七海餐廳」的香菜被檢出高達10項農藥殘留不符規定。 圖：臺北市政府衛生局/提供

[Newtalk新聞] 台北市衛生局今(7)日公布9月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，共抽驗11件不符規定。其中，內湖知名「七海餐廳」的香菜更被檢出有高達10項農藥殘留不符規定。另有其他攤販、餐廳同樣違規。目前相關違規產品均已下令下架，並移請各縣府衛生局追查來源及開罰。

北市衛生局公布9月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，共抽驗51件產品，其中11件不符規定，不合格率達21.6%。其中，內湖知名「七海餐廳」的香菜(芫荽)被檢出高達10項農藥殘留不符規定，包括公告禁用農藥陶斯松、超標的殺菌劑等成分，另同餐廳的南部蔥(青蔥)也未達標準，相關產品均已下架，並移請雲林縣衛生局追查來源及開罰。

廣告 廣告

北市衛生局指出，此次抽驗不符規定產品包括青蔥、香菜各2件，芹菜、九層塔、百香果、木瓜、花椰菜、甜椒、紅柿各1件，皆檢出1至10項農藥殘留超標或使用禁藥情形。除甜椒與紅柿外，其餘均屬高風險農產品。

違規業者除七海餐廳外，還包括「福運生鮮」、「全國健康素食士林天母店」、「翡宴印度餐廳」等。另有其他市場攤販同樣違規。北市衛生局已命各販售場所立即下架不得販售，並依產品來源分別移請雲林、新竹、南投、屏東、新北、台中等縣市衛生局辦理。衛生局表示，殘留農藥超標已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，責任業者可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若業者無法交代產品來源，則依第47條規定，可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

此外，北市衛生局也通知北農依規定，針對違規農友停止供應該品名代號10天，若再犯將逐步提高停供處分，最重停供期間可廢止供應資格，並加強查驗進場蔬果及不合格供應業者。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

強度上看強颱！下週鳳凰颱風穿越台灣 網崩潰：今年水逆嗎？

新北昨查獲未蒸煮廚餘餵豬 侯友宜說重話：絕對嚴辦、重罰

衛生局公布9月生鮮蔬果抽驗結果不符合規定名冊。 圖：台北市政府衛生局/提供