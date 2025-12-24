北市申請警力支援26日高強度演練 劉世芳：尊重地方、中央配合

內政部長劉世芳。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 捷運台北車站及中山站外日前發生隨機殺人案件，引發社會恐慌。台北市長蔣萬安表示，北市府預計周五（26 日）比照跨年規模在捷運市府站及市府轉運站舉行跨局處高強度的演練。對此，內政部長劉世芳今（24）日指出，中央將尊重台北市警方的相關律定與規劃。

立法院內政委員會今日排審《住宅法》部分條文修正草案，內政部長劉世芳於會前接受媒體聯訪。

劉世芳說明，內政部已在上週末掌握，全台 22 個縣市在農曆過年前，將有多達 137 場大型活動，不論是傳統年節活動，或是跨年等大型歡樂活動，警政單位皆已提前因應。

她也提到，若各縣市警察局在活動期間，無論是在警力支援或其他民力支援方面，有需要警政署協助之處，中央都會全力配合與支援。

劉世芳透露，目前已向警政署提出支援申請的縣市，包括台北市與高雄市，中央警政單位將依地方需求，提供必要協助，以確保大型活動與演練期間的安全與秩序。

