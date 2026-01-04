北市男停車「輪胎壓白線」挨罰1200元 網驚：第一次知道

一名男子將車輛停放在北市信義區路邊停車格內，事後卻收到違規罰單，原因竟是輪胎壓到停車格白線，引發眾多網友熱議，許多人感到訝異並驚呼第一次知道有這項規定。

民眾停車輪胎壓白線挨罰1200元。（示意圖／取自pexels）

該名駕駛在Threads發文表示，第一次停在停車格裡面被開單，上網查詢後才知道「停車格壓到線就算違停」，只要車身任何部位超出格線即算違規，不禁讓他自嘲「看來我駕照是用雞腿換的，我居然都不知道」。

依據《道路交通管理處罰條例》規定，車頭、車尾或懸吊部位越過格線，就屬違規停車，警方可依法開罰，罰鍰介於新台幣600元至1200元。車輛即便停入停車格，只要輪胎或車身越線，也可能被開罰。

廣告 廣告

貼文曝光後引發熱議，「有點太過了，吹毛求疵」、「台北市有些停車格真的很小」、「紅線開單都沒這果斷」、「現在格子越畫越小，大車不要停路邊啦」、「這個可以申訴耶，太硬了吧，又不是車身整個跑出來」、「有點誇張，到了擾民的程度」。

針對此事，台北市停車管理工程處回應，路邊停車格多依規定設計為長5公尺、寬2公尺，屬合法範圍，不過考量現代車輛普遍尺寸較大，將派員實地勘查，評估在不影響停車位數的前提下，是否調整格位尺寸以減少爭議。

延伸閱讀

影/驚悚俯瞰！永康工業區大火「黑煙超過15樓高」

恭喜！「華航林依晨」Ivy生了 甜曬溫馨合照：母子均安

「鐵肺歌后」鄧紫棋斜槓出版首部長篇小說 入圍陸科幻最高獎