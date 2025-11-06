北市男問蔣萬安「何時發2萬」遭警移送 法院裁定不罰

台北市一名王姓男子在社群平台Threads發文詢問「蔣萬安何時發2萬」等內容，遭台北市警察局信義分局認定散布謠言而移送法辦，士林地方法院審理後裁定不罰，認為此類言論屬於政治評論範疇，不足以影響公共安寧。

根據警方移送意旨，王姓男子於今年7月29日下午2時許，在社群軟體Threads發文表示：「台北超徵收539億、每個人可以領到2萬、蔣萬安什麼時候發兩萬？」、「國民黨喊普發一萬就沒看過你們下標題，這是假訊息、現在每個跑出來說普發四萬是假訊息」、「梗圖早上一出，婆婆媽媽公公四處信以為真，蔣萬安跟盧秀燕也是馬上回應，半天翻一次頁、這麼好用還不用」等內容。信義分局認為王男未經查證即散布不實言論，足以影響公共安寧，因此依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款移送士林地方法院裁處。

然而，士林地方法院審理後指出，《社會秩序維護法》所稱「散佈謠言」，必須是行為人明知內容不實仍蓄意散播，且該言論足以引起恐慌或破壞公共安寧。法官認為王男張貼的內容僅是針對普發現金的時事進行評論，涉及政治性言論自由，應採取更嚴謹的標準看待。法院強調：「即便使不同政治立場者感到不快，仍不致影響公共安寧」，認定王男的行為不符該條構成要件，因此裁定不罰。

法院在裁定中表示，散布謠言的構成要件必須是行為人明知不是事實，仍故意散發傳布於公眾，且內容必須讓聽聞者「心生畏懼與恐慌」，進而對公共安寧產生實質影響，上述要件缺一不可才會開罰。王男的言論雖可能讓不同政治立場的人感到不快或啼笑皆非，但未達足以影響公共安寧的程度。

若不服本裁定，可於裁定書送達之翌日起5日內，以書狀敘明理由，向士林地方法院提起抗告。

