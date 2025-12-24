北市男嗆「提倡殺人正義」 法院裁定不羈押責付母親看管 母求媒體別拍臉

林男PO文「張文為什麼不等跨年開車撞人」，被依恐嚇公眾罪移送法辦。調查局提供



上週五（12/19）北捷發生隨機攻擊事件，引發社會恐慌，網路上卻出現多起模仿與恐嚇言論，其中台北市士林區一名34歲林姓男子，於網路平台張貼多則涉及隨機殺人與鼓吹暴力的訊息，被檢察官依「1219反恐專案」指揮調查局拘提林男並向院方聲押。經士林地方法院審理後，裁定不予羈押，改以責付方式交由林男母親看管，並限制住居。

上週五隨機攻擊事件發生後，林男在網路上發表「該提倡殺人正義」、「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」等言論，被認為涉犯恐嚇公眾及煽惑犯罪，台北市調查處分析IP位置後，查出是林男所為，22日晚間將其拘提到案，同時查扣手機進行數位鑑識，以釐清是否涉及更多犯罪行為。

據了解，今年34歲的林男家境優渥，平時在家工作，生活型態偏向宅居，並無明顯經濟壓力，由於是社會邊緣人、且反社會傾向強烈，檢方認為有反覆實施之虞，決定聲請羈押。不過士林地方法院漏夜開庭後，最終裁定不予羈押，改採責付方式，將林男交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。

據《ETtoday》報導，母子步出法院時，林男面對媒體鏡頭低聲詢問「我的臉會露出嗎？」林母也隨即向記者請求避免拍攝正臉，隨後親自駕車載走林男離開法院。

自上週五隨機殺人案後，全台已陸續出現7起模仿或恐嚇案件，其中1人交保候傳；高雄蘇姓男子揚言炸毀小港機場、台中黃姓女警發表開槍恐嚇言論，2人分別被裁定羈押；士林34歲林姓男子則由法官裁處責付母親監管並限制住居。

士林地檢署說明，現已據台灣高等檢察署指示，正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」加強橫向聯繫，若有恐嚇或預告攻擊線索將即時偵辦。檢方強調，相關言論不僅會造成社會恐慌，也可能觸法，呼籲民眾切勿散布或轉傳危害公共安全的訊息。

