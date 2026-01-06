北市男大鬧北車！狂吼「列車出軌」、「要去中山站」 北檢震怒求重刑

張文案以後，陳男又再北捷擾亂秩序被起訴。（圖／翻攝畫面）

張文去年12月19日於台北車站、捷運中山站犯下隨機殺人案釀4死11傷的悲劇，導致人心惶惶。然而，陳姓男子卻在這個緊張時刻，於去年12月30日在台北車站地下3樓廁所按下旅客求助鈴後吼叫「列車出軌」甚至作勢攻擊北捷人員。台北地檢署今日（1月6日）偵結此案，依照恐嚇危害安全等罪起訴陳男。

陳男12月20日下午先在台北車站地下3樓的廁所內按下旅客求助鈴後，又前往台鐵和北捷的連通道，大喊「因鳳鳴-桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」散佈不實言論。

後續陳男更作勢攻擊台北捷運吳姓副站長以及其他旅客，再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，並持續對現場不特定之人咆哮稱：「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」等語。

檢方認為，陳男有多次妨害秩序等前科，又近期已有台北捷運以及中山商圈無差別攻擊之嚴重駭人事件發生，仍無法自我克制所為本案犯行，造成當時不特定之搭車民眾見狀心生畏懼，建請法官從重量刑。

