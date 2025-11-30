北市男子車上藏毒被查 唾液快篩陽性遭送辦
（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市警方今天凌晨巡邏發現有輛汽車形跡可疑且車內飄散毒品氣味，上前盤查並分別在車上人員及車座下方查獲毒品和吸食器。駕駛32歲吳男毒品唾液快篩也呈陽性反應，依法送辦。
台北市警察局中山分局長安東路派出所員警今天凌晨3時許執行巡邏勤務，巡經轄內林森北路時發現有輛汽車行跡可疑，且車內飄散濃厚毒品氣味，員警隨即上前盤查。
現場查獲車內駕駛吳姓男子、乘客32歲趙姓男子和32歲廖姓女子等3人都持有毒品，並將毒品藏匿於駕駛、副駕駛車座下方及身上，包括共有安非他命15公克、依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）53公克、K它命1.6公克，以及毒品吸食器。
初步瞭解，3人均為服務業清潔人員，持有毒品均為自用；另外，吳男經毒品唾液快篩試劑測試後呈陽性反應，涉嫌毒駕。全案詢後將3人依涉毒品危害防治條例送辦。
中山分局表示，本案為毒品唾液快篩試劑上路實施10日以來，警分局所查緝第3案，均當場移置保管車輛，並吊扣牌照及吊銷駕駛執照，以落實人車分離保護民眾。
中山分局呼籲，毒駕修法重罰，絕不寬貸，將持續加強查緝毒品犯罪，淨化轄區治安，展現警方打擊不法的決心。（編輯：黃世雅）1141130
