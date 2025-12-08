北市男拒檢逃逸撞汽機車2傷 警追捕搜出多樣毒品

員警抵達事故現場，看到機車騎士被撞倒受傷，為了防止嫌犯再次逃逸，警方持槍戒備並高聲嚇阻。

事發就在7日下午，員警在台北市信義區發現一台白色轎車違規行駛，還拒檢逃逸，過程中一路狂飆，在後山埤捷運站附近的路口撞到數輛汽機車，遭撞的機車甚至還卡在轎車的車頭。

有2名機車騎士都因此被撞倒受傷，救護車趕抵現場，將2人送醫治療，所幸沒有生命危險。

遭撞轎車乘客表示，「就是有一台車子從我們的左方，很急速地右轉然後撞過來，就撞到前面的機車騎士，然後再撞到我們，最後有停下來。之後就發現警車跟在後面一起到，才知道說原來是在追捕犯人。」

員警當場制伏嫌犯，結果在他的車內發現多種毒品。

台北市信義分局五分埔派出所副所長李鴻琾說明，「最終警方將陳男制伏後，在車上查獲第2、3級毒品依托咪酯、安非他命、愷他命等物。」

陳姓嫌犯拒檢狂飆，還波及無辜騎士，最後被帶回派出所。警方表示，相關證物已扣押，全案依違反《毒品危害防制條例》、公共危險移送台北地檢署偵辦，是否涉及毒駕，還要進一步檢驗釐清。