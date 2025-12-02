北市男拒檢、報假身分還衝撞警逃逸 依法偵辦

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市保警昨晚執行路檢勤務時，見1名男駕駛神色慌張且未繫安全帶，隨即上前盤查，卻發現他提供錯誤身分證號，且趁隙拒檢、加速逃逸，造成1警跌倒受傷，全案依法告發、偵辦。

台北市警察局保安警察大隊第三中隊昨晚於中山區執行巡邏路檢勤務時，潘姓小隊長發現有輛白色租賃汽車行經路檢點時，車上年約20多歲男駕駛神色慌張、眼神閃爍且未繫安全帶，隨即引導其進入檢查區，並要求駕駛熄火受檢。

警方在查證駕駛身分時，對方答稱沒有駕照，且未攜帶證件，還疑似提供錯誤身分證字號，導致警方無法查詢其正確身分。

廣告 廣告

隨後，警方喝令男駕駛下車受檢時，他竟拒絕受檢並加速逃逸，導致潘姓小隊長跌倒受傷，所幸就醫已無大礙。

保安警察大隊今天透過新聞稿表示，後續除依違反道路交通管理處罰條例製單告發男駕駛外，也將依妨害公務罪嫌偵辦，初查涉案租賃車上並無毒品等違法物品，將續追有無其他違法事項。

保安警察大隊提醒，警方執行勤務攔查，駕駛人依法有配合的義務，若確有違規行為時，也應配合受檢，切勿心存僥倖企圖逃逸，這不僅危及自身安全，更可能引發嚴重事故。

同時，警方將持續加強取締毒駕、酒駕及各類重大交通違規，全力維護用路人道路交通安全。（編輯：張銘坤）1141202