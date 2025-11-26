北市男用黑袋丟回收遭拒收 暴怒狂嗆「警察來也打你」清潔員嚇到提告
台北市中山區吉林路上週五（21日）晚間發生一起清潔隊員遭辱罵、恐嚇事件。一名陳姓男子因以黑色塑膠袋盛裝回收物、分類不符規定，被清潔隊員勸阻，竟情緒失控，當街飆罵並揚言「等警察來，我在他面前打你」，甚至還把黑袋回收物直接往資源回收車裡丟，引發騷動。
事發於晚間19時29分，當時中山區清潔隊正在吉林路435號前執行例行垃圾清運。多名民眾均依規定以透明袋丟棄回收物，唯有陳男拿著黑色塑膠袋準備投入回收車。清潔隊員陳姓隊員依規勸導：「回收物需使用透明袋，內容物能被辨識才能收取。」未料陳男竟怒火中燒，不斷逼近隊員、飆罵謾罵。
民眾甚至咆哮：「我一定打到你趴在地上！收個垃圾收到囂張，你靠我們吃飯欸！警察來我也在他面前打你！」隊員擔心自身安全，只能退後並保持錄影蒐證。
警方接獲報案後趕抵現場，控制情緒激動的陳男，避免衝突升溫。事後，清潔隊隊長陪同被害隊員前往民權一派出所提告，包含恐嚇、公然侮辱與妨害公務等罪嫌。中山分局已表示將通知陳男到案說明，資料備齊後移送台北地檢署偵辦。
北市環保局提醒，資源回收物應以「透明塑膠袋」盛裝，以利清潔人員確認內容物是否安全，避免危險物混雜其中，也能加快清運流程。環保局也呼籲民眾遇到勸導應保持冷靜，尊重基層清潔人員執行公務。
