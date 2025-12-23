北市男發文「隨機殺人預告」！檢警調拘提到案 恐嚇公眾罪移送士檢

記者楊佩琪／台北報導

台北市林姓男子在網路上發文「隨機殺人預告」等語，被檢警調拘提到案。（圖／翻攝畫面）

張文北捷隨機殺人案檢警還在偵辦、釐清犯案動機，全台各地卻不斷出現上網發文模仿恐嚇犯。調查局台北市調查處22日凌晨發現有網友上網發出「該提倡殺人正義」、「隨機殺人預告」等語，經循線追查，報請士林地檢署指揮偵辦，拘提一名林姓男子到案，移送士檢複訊中。

調查局表示，近日衍生多起恐嚇、危害公共安全之言論在網路上散布，因此執行「1219反恐專案」，於22日進行網路偵蒐時，發現有民眾於網路平台張貼「隨機殺人預告」、「張文為什麼不等跨年夜開車」、「鄭捷當年如果也有槍可以拿來殺人就好」、「提倡殺人正義」等語，已涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌。

經科技溯源追查鎖定一林姓男子，隨即報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀、檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局發動搜索，拘提林姓男子到案，23日解送士林地檢署複訊。

調查局呼籲，民眾切勿恣意散布、轉傳涉及恐嚇、暴力危安等易造成公眾恐懼擴散之訊息，以免觸法，共同讓社會儘快從重大事件中平復。

