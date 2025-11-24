北市男租iRent北海岸散心竟被帶回警局！ 只因業務少做1動作

警方盤查王男。（圖／翻攝畫面）





新北市金山分局警方，前天（22日）晚間，使用AI巡防系統，巡邏途經萬里區瑪鍊路時，發現一部iRent 共享汽車被通報為失竊車輛，隨即上前攔查，車上的王姓駕駛相當無辜，表示自己只是透過APP租車，來北海岸兜風散心；警方後續追查，這才發現該部車曾有客戶未按時歸還，被台中的租車公司業務在當地報案提告侵占，後來雙方達成和解後，業務卻未及時向警方通報辦理撤銷失竊的程序，導致警方的系統依舊顯示該部車為失竊車輛，才會發生這起烏龍事件，讓王姓駕駛耽誤了約1個小時，事後他也不禁在社群平台上發文「沒想到這麼神奇的事情會發生在我身上。」

據了解，這起事件發生在前天（22日）晚間9時許，29歲王姓男子透過iRent 共享汽車的APP租了一部車，從台北市駕車來到北海岸地區散心，王男當時將車輛停在萬里區瑪鍊路下車購物，正巧警方巡邏經過，透過AI巡防系統發現該部車是失竊車，便在現場等候王男。

王男得知自己租到的是失竊車，也傻眼直呼「真的假的！」接著十分配合地出示APP，提供租賃合約、身分證等資料給警方，後續警方便委請他先行返回派出所配合查證。

警方追查發現，這部車是租賃公司黃姓業務報案失竊，後續聯繫上他時，黃姓業務表示，這部車今年9月份，有客戶未按時歸還車輛，因此曾到台中市當地的派出所報案提告侵占，後來雙方在10月達成和解，一時疏忽未及時向警方辦理車輛已尋獲的作業，導致該部車在警方的系統中，依舊顯示為失竊狀態，才會因此發生這起烏龍事件。

警方後續便讓王男自行離開，但也因黃姓業務的疏忽，導致他足足在派出所浪費約1小時時間後續他也在個人社群平台「Threads」上發文「沒想到這麼神奇的事情會發生在我身上 租iRent 共享汽車 被警察當成嫌疑犯帶去派出所，原因是那台車是失竊車。」

