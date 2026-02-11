北市男積欠賭債險遭押走 警迅速逮6嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北11日電）北市25歲張男疑經營線上博弈而積欠會員27歲許女新台幣200萬餘元賭債，但僅償還一半就避不見面，許女憤而找5名友人討債、押人，所幸警方迅速到場查獲並將6人送辦。

台北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，轄下敦化南路派出所3日晚間9時接獲民眾報案，稱轄內光復南路一處巷弄內疑似有人遭強押上車事件，立即派員前往現場查處。

經調查發現，被害張男疑經營線上博弈，日前旗下會員27歲許女賭贏新台幣200餘萬元後，張男僅先支付約100萬元左右，後續因無力償還就避不見面。

廣告 廣告

欲討回賭債的許女便夥同石男、黃男，再揪集游男、呂男和鄒男等人前往案發現場，將張男拉扯至巷內施以暴行，造成他身上有部分擦挫傷，並欲強押上車。

所幸警方獲報後急忙趕赴現場救下被害人，並將現場逗留的石男、黃男及車主許女帶回派出所偵辦以釐清案情。

同時，現場查扣涉案車輛，並於車內查獲刀械1把。

全案詢後將6嫌依涉嫌刑法妨害自由、妨害秩序及違反社會秩序維護法等罪，移請台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1150211