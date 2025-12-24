北市男網路發布不當言論 法院裁定責付母親

（中央社記者劉世怡台北24日電）台北市19日發生隨機攻擊案後，林姓網友在網路上張貼不當言論，涉恐嚇公眾等罪嫌，士林地檢署拘提林男後，昨天向法院聲押。士院裁定林男責付母親及限制住居。

對此，士林地檢署表示，將研議是否提起抗告。

調查局台北市調查處22日凌晨發現，林男在網路平台張貼不當言論，已涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌。

台北市調查處幹員經溯源查知為林男所為，隨即報請士檢「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提林男到案，昨天初詢後解送檢方複訊。

士檢表示，經連夜就扣案手機進行數位鑑識釐清，認定林男涉犯刑法恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇等罪嫌，考量林男有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押必要，向法院聲請羈押。（編輯：黃名璽）1141224