北市男英勇阻張文罹難！女醫師路過目睹急救 蔣萬安：致上最高敬意

張文於北車隨機傷人，至今已釀成3死6傷。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成3死 (含張文在內) 6傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺。對此，台北市長蔣萬安稍早前往醫院慰問重傷患者，表示其中一名不幸罹難的路人，因在第一時間為制止張文的惡行，挺身而出卻不幸遇難；捷運中山站外的2名傷者中，恰好一名女醫師路過目睹，對其中一名傷者及時施以援助，在這個時刻相當感謝願意挺身而出的人。

蔣萬安表示，針對醫療救援部分即刻給予全面救助，啟動一案一社工，給予後續協助，啟動醫療綠色通，給予家屬心理法律層面協助，並即刻要求警察局棟全是為安加強機制，包括台北市各車站捷運案商圈人潮聚集地方，各類大型活動提高見警率加派警力全面提升巡邏。

蔣萬安指出，針對重傷患者，他也特別到台大醫院探視，其中一位男性患者因第一時間伸出援手，制止張文的惡行，最終卻仍不幸罹世。他稍早與傷者太太慰問時，感到相當心痛，太太也表示，先生平時就是一個仗義執言、富有正義感的人，此時此刻仍相當感謝願意伸出援手的民眾，並給予最高敬意。

而在馬偕醫院中，有護理長告訴蔣萬安，張文砍殺路人後，造成2位傷者倒地，恰好一名女性醫師路過目睹，第一時間便立即給予救助，讓其中一名患者在搶救過程中能繼續爭取時間，相當感謝他們的挺身而出。對此，臺北市政府也將啟動各項後續法律，全力追究各項責任。

