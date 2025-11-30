北市男通緝犯遇盤查逃逸遭逮、友人傷警 均送辦

（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市警方今天凌晨巡邏發現有群年輕男女行跡鬼祟，隨即趨前盤查，因傷害罪遭通緝的21歲何男趁機逃逸，警方追捕負傷逮人，另一名25歲何男也將員警推打受傷，均依法送辦。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所凌晨5時許執行巡邏勤務時，員警翁豪廷、張棋鈞巡經敦化南路一帶時，發現有4男1女行跡鬼祟、神情緊張，隨即上前盤查。

盤查過程中，發現21歲何男為士林地院所發布的傷害罪通緝犯，在警方要進行逮捕時，他趁隙拔腿狂奔，員警張棋鈞緊追其後，且於追捕過程中受傷，包括左手側背、左側膝蓋挫傷，所幸最後仍順利逮捕何男。

另一方面，員警翁豪廷欲對另一名25歲何姓男子實施盤查時，何男竟以手握拳推打，導致翁豪廷的左手小指、左手中指擦傷，隨後帶回派出所偵辦。

全案詢後，警方將通緝犯何男依傷害罪嫌通緝移請士林地院解送歸案，另一名何男則依傷害、妨害公務罪移送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾莫以身試法，警方依法執行公務，也絕不允許民眾以任何方式妨害警方執法，將全力捍衛執法尊嚴。（編輯：李淑華）1141130