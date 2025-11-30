北市男通緝犯遇盤查逃逸 警方追捕負傷逮人 (圖)

[Newtalk新聞] 香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，截至今（29）天共累計128人死亡，包括一名消防員殉職，目前仍有約200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體。這起香港77年來最嚴重的火災矛頭指向貪汙，廉政公署緊急成立專案小組，再逮捕承包商8人，至今已有11人落網。 宏福苑大火燒出長期積習，肇因指向維修工程，可能涉及貪汙。廉政公署28日晚聲明指出，被捕人士為7男1女，年齡介於40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，以及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商（分包商），包括1對夫婦、1名中間人。 廉署人員也到13個處所進行搜查，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。廉政公署指有關調查仍在進行，所有被捕人士現在正被廉署扣查。宏福苑8座大廈去年7月起展開大維修工程，涵蓋外牆打鑿、換喉、混凝土修補及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過1年。 宏福苑宏昌閣外的保護網26日下午首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6座大廈。這場驚人惡火迄今造成128人死亡，目前仍

