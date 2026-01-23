北市男酒後搭捷運違序擾交安 遭警強勢約制裁罰

（中央社記者黃麗芸台北23日電）北市58歲陳男昨晚酒後搭捷運，竟在月台將手臂伸出閘門外，列車長駕車進站發現異狀後鳴笛警告無效，最後只好緊急煞車，捷運站方依法開罰，陳男不滿咆哮遭警戒護後才離站。

台北市警察局士林分局蘭雅派出所昨晚9時許接獲通報，指轄內台北捷運芝山站內發生旅客危險行為，嚴重影響列車行車安全，立即派遣警力迅速到場處理。

經調查了解，現場違序人為58歲陳姓男子，因酒後搭乘捷運竟於月台伸出手臂至閘門外，導致列車長駕車進站時發現異狀並依規定鳴笛警告，但陳男仍未配合，迫使列車緊急煞車，明顯危害行車與乘客安全。

捷運站方現場依法認定陳男違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，當場裁處新台幣1萬元罰鍰。

但酒醉的陳男情緒激動且不滿裁罰而大聲咆哮，現場警方見狀即時戒護和強勢約制，以防止事態擴大，並持續安撫陳男，待其情緒平穩後協助其安全離站。

士林分局強調，對於任何危害大眾運輸安全的行為，均將採取即時、強勢且依法究辦的作為，絕不寬貸；呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運從事危險或違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保民眾乘車安全無虞。（編輯：龍柏安）1150123