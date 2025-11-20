北市男雨傘放賣場被偷急報案！神奇了…警竟循線找回

在台灣成功尋回失物的比例，已經成為台灣最美風景，網路上也有不少人分享，經常看見台灣人最常用「手機」佔位的案例，日前還有網友分享，在台灣最容易被偷的物品，不是錢包，也不是手機，反而是便當，雨傘和機車上抹布，引發網友熱議和共鳴。

一位民眾遺失雨傘報警，在王姓女警的協助下，半小時內就尋回。（圖／警方提供）

果然日前在台北市木柵區，就有一位民眾前往派出所報警，指稱放置於轄區某全聯福利中心外的愛傘不翼而飛，疑似遭人誤取，急盼警方協助。王姓女警立即調閱監視器比對，同時也告訴當事人，一定會全力協助尋回雨傘。

王姓女員警立即調閱並比對周邊監視器畫面，發現一名男子疑似將雨傘取走，掌握男子動向後，半小時內就前往該男子住處，順利尋獲失傘。原來該男子所持雨傘與報案人雨傘外觀、顏色極為相似，才會一時誤拿，得知誤拿雨傘後，立即致歉並歸還，當事人對警方積極迅速的協助深表感謝，也肯定王員在雨天仍堅守崗位、服務熱忱不減。

