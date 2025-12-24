北市男PO文「跨年開車撞人」！士林地檢今火速偵結 3罪起訴

台北市林姓男子PO文「張文是英雄」、「為什麼不等跨年開車撞人」，檢方今日火速偵結起訴。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 北捷隨機砍人案震驚全台，27歲張文釀4死11傷慘劇，事發後台北一名34歲林姓男子PO文「張文是英雄」、「為什麼不等跨年開車撞人」，警方將林男逮捕送辦，法院裁定限制住居，今日士林地檢署火速偵結，依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危安等罪嫌，對林男提起公訴。

北捷爆發隨機砍人案後，網路上出現大量模仿、恐嚇言論，其中34歲林姓男子在社群平台PO文「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」等言論。

警方循線逮捕家住士林區的林姓男子後，檢察官訊問後向法院聲請羈押，但士林地院審酌後認為尚無羈押必要，裁定不予羈押，改以責付方式替代羈押。隨後林男在母親陪同下離開法院。

林男離開法院僅17.5小時，士林地檢署火速偵結，今日依恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危安等罪嫌對林姓男子提起公訴，認為其張貼的言論已足以使一般民眾相信該等言論可能產生「模仿犯」效應，而對於公眾之安寧及社會秩序所造成危害，請從重量刑。

