北市男PO網「隨機殺人預告」涉犯3罪慘了 士檢複訊後聲押

記者楊佩琪／台北報導

▲林姓男子在網路上發文「隨機殺人預告」、「提倡殺人正義」等語，被拘提到案，複訊後檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

台北市一林姓男子被發現上網PO文「隨機殺人預告」、「該提倡殺人正義」，22日晚間被檢警拘提到案，23日移送士林地檢署複訊，訊後檢察官認為林男涉犯刑法恐嚇公眾、煽惑他人犯罪等罪，認為有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

調查局執行「1219反恐專案」，於22日清晨進行網路偵蒐時，發現有民眾於網路平台張貼「隨機殺人預告」、「張文為什麼不等跨年夜開車」、「鄭捷當年如果也有槍可以拿來殺人就好」、「提倡殺人正義」等語，經科技溯源追查鎖定林姓男子，隨即報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」指揮偵辦，並會同士林分局發動搜索，拘提林姓男子到案，23日解送士林地檢署複訊。

除拘提林男，檢調也連夜就查扣到林男的手機進行數位鑑識，以釐清案情。檢察官複訊後認為，林男涉及刑法恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇等罪，且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押必要，向法院聲請羈押。

士林地檢署表示，依台灣高等檢察署指示，22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由重大刑案專組主任檢察官劉東昀擔任召集人及窗口。目前已與轄區各司法警察機關完成橫向聯繫，請各機關依台高檢指引，於接獲相關報案或偵辦線索時，立即與聯繫窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，確保偵查指揮、應變處理輿情穩定等順暢進行。

