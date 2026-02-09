北市疑現鼠患危機 環境部籲居家防鼠「三不原則」

台北市傳出鼠患危機，環境部化學物質管理署署長蔡孟裕今天(9日)表示，防鼠須從環境管理下手，他呼籲民眾落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」的防鼠三不原則，封閉家中所有大於新台幣10元硬幣的孔洞與縫隙，並斷絕廚餘、寵物飼料等老鼠的食物來源，且清理庫房死角，避免雜物堆積。

疾管署曾在1月底公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，該名個案是居住於台北市大安區的70多歲男性，僅發病8天便過世，這也是台灣25年來首例漢他病毒死亡案例。近日北市商辦大樓、連鎖超商、甚至台北捷運等多處公共場域皆傳出有鼠跡出沒，引發民眾擔憂。

疾管署指出，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物汙染的塵土、物體，就有感染的風險。感染漢他病毒依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」2類；其中，出血熱感染後主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第三至第六天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

民眾居家清掃該如何防治鼠患？環境部化學物質管理署署長蔡孟裕9日表示，老鼠雖然視力不佳，但嗅覺、聽覺與觸覺極為靈敏，且是「縮骨高手」，只要大於10元硬幣、約直徑2公分的孔洞，便能輕易鑽入，有些老鼠甚至更小的縫隙也能通過。

蔡孟裕指出，防鼠必須從環境管理下手，民眾應落實「三不原則」，包括「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」。他說：『(原音)預防老鼠有三不原則，第一，不讓鼠來，家裡面有10塊錢硬幣的一個孔洞，務必要把它封起來，避免老鼠會鑽進來。第二個，不要讓鼠吃，一些廚餘或者是垃圾桶這些都要加蓋，避免變成是老鼠的食物。第三是不讓鼠住，家裡面的雜物、一些髒亂的地點務必要去把它做一個整理，老鼠就不會跟你同在一個屋簷下。』

蔡孟裕表示，若老鼠已進入家中，建議優先採取「物理防治」，由於老鼠習慣沿牆遊走且生性多疑，因此，捕鼠籠應沿牆角放置，且勿經常變動位置，以免引起老鼠戒心。若物理防治效果有限，才考慮使用「化學防治」殺鼠劑作為最後手段，用藥時務必遵守「適量投放、隱蔽角落」原則，以避免幼童及寵物誤觸。

蔡孟裕提醒，若捕獲老鼠或發現鼠屍，應配戴口罩與手套，將鼠屍以雙層垃圾袋密封後交付垃圾車清運；被老鼠污染的環境則可使用稀釋漂白水消毒。