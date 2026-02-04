北市發布國中職涯導航計畫
面對AI與新興科技快速發展、產業型態持續變化，學生未來所需能力與職涯選擇已與過往大不相同。台北市教育局四日發布「台北市國民中學職涯導航計畫」，也同步推出《α世代科技職涯攻略︱台北市新興產業職涯導航手冊》。教育局長湯志民指出，面對全球數位轉型與新興科技發展，教育必須及早回應產業變化，透過職涯導航計畫與手冊，有助國中生建立對未來的想像。
北市教育局指出，這次發布職涯導航計畫，總計投注逾三千三百萬元，以技高大手攜小手、校校職涯雙講座、生生體驗學實作及導師技高產業遊作為四大主軸，透過國中技藝教育課程、寒暑假職業輔導研習營、國中教師赴技高產業研習營、百工體驗課程及職涯輔導講座等五項子計畫，整合校園課程及產業資源，建立一套系統化且貼近產業脈動的職涯引導機制。
職涯導航計畫由七所公立技術型高中擔任分區輔導核心，串聯各行政區國中，提供技職教育資源支持，還規劃辦理「國中導師技高產業見學」，助導師實地了解技高、產業實務及職場樣貌。
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
勞動部勞動力發展署中彰投分署積極推動「支援青年就業計畫」，提供初次尋職青年職涯諮詢、履歷輔導、就業媒合等多元內涵的整合性服務，期間青年還可申領尋職津貼或就業獎勵金，每位青年最高可獲得4.8萬元補助。只要你是15-29歲本國青年，符合未在學、未受僱從事全時工作、且連續達60日的情形，就可以申請計畫！114年9月計畫推動以來到115年1月底，中彰投地區已吸引近2300名青年報名參加，親身體會計畫陪伴式服務，順利進入職場並獲得就業獎勵。(見圖)以社工系畢業的小津為例，一度在等待理想工作與立即投入職場間猶豫不決，後透過「台灣就業通」得知計畫，並接受中彰投分署轄下就業中心提供一對一輔導，釐清職涯方向，與就服人員共同優化履歷及討論投遞策略後，在114年10月如願進入醫療體系擔任社工人 ...
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文根據國健署資料顯示，國內成人吸菸率已降至12.8％，但是職場二手菸暴露率仍高達30.3％，3成以上的上班族健康都受菸害威脅。目前正是尾牙旺季，國健署呼籲，應推動「無菸尾牙」，拒絕紙菸、電子煙、加熱菸等菸品，並落實《菸害防制法》室內禁菸規定、善用多元戒菸服務，共同打造健康的無菸職場環境。成人吸菸率下降 但職場二手菸暴露仍高達30.3％國健署113年國人吸菸行為調查發現，18歲以上成人吸菸率已降到12.8％，較111年下降1.2個百分點，代表民眾整體吸菸情形正在持續改善，但是吸菸率下降的同時，職場二手菸暴露卻依然很高。國健署表示，經過調查發現，18歲以上室內工作者的職場二手菸暴露率竟然仍有30.3％，也就是說平均每10位上班族，就有約3人暴露於二手菸的職場環境，這也顯示國內勞工的健康仍然持續受到菸害威脅。為何要重視職場二手菸暴露？ 職場二手菸會造成哪些影響？由於上班族每天有將近三分之一的時間都在工作，職場環境已是相當重要的生活場域之一，因此職場二手菸暴露風險不容忽視。國健署強調，二手菸中含有上百種有害物質、致癌物，即便接觸時間再短，都會增加罹患心
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...