北市發布學生安全指引 牢記「跑、躲、護」

臺北市教育局以穩定學生情緒為出發點，彙整發布「學生安全守則」安全教育指引

臺北市教育局提醒學生遇到社會安全事件，要牢記安全行動口訣「跑、躲、護」

面對近期社會安全事件，臺北市教育局為穩定學生情緒，發布「學生安全守則」安全教育指引，提供學生在遇到相關狀況時可遵循的三大安全行動原則，包括提升警覺、牢記安全行動口訣「跑、躲、護」，協助學生建立安全感與基本應變能力。

臺北市教育局學務校安室黃奕仁主任表示，這項安全教育指引明確向學生傳達三項核心行動原則，包括提升警覺、即時遠離，留意周遭環境並避免低頭使用3C產品；牢記安全行動口訣「跑、躲、護」，當危險發生時要迅速撤離、不圍觀、不拍攝，必要時進入具遮蔽空間或保護身體要害。提醒學生在確認安全後要即時通報師長或家人，必要時撥打110或119求助，並避免轉傳未經查證的資訊。

黃奕仁主任並指出，教育局也要求學校同步啟動心理關懷與輔導機制，如果學生在宣導或相關社會事件後出現緊張、害怕或情緒不安反應，應即時提供關懷，並引導善用校內輔導資源，協助學生穩定情緒。

在校園安全維護方面，轉知各校在學生上下學及辦理大型活動期間，務必與警察機關保持密切聯繫，加強巡邏與警力部署。結合臺北市警察局婦幼警察隊資源，將安全教育內容匯入各校宣講，由具實務經驗的專業人員入校進行說明，強化學生自我保護與正確求助能力。

臺北市教育局表示，12月20日已函請各級學校，依《臺北市政府教育局強化校園安全防護機制實施計畫》及教育部校園安全相關規定，持續辦理學生人身安全教育宣導，並要求依學生年齡層調整宣導方式，避免過度渲染暴力情節，協助學生建立警覺意識與冷靜應變能力。