北市發生隨機傷人事件 藍白祈願傷者平安脫險

（中央社記者王承中、郭建伸台北19日電）北捷台北車站與中山站附近今天發生隨機傷人事件，國民黨立委羅智強等人發布聯合聲明表示，為所有受傷民眾誠心祈福，祈願傷者平安脫險、早日康復。民眾黨指出，譴責所有形式的暴力與恐懼散播，一起祈願傷者速速脫險。

台北市警方今天說，台北捷運中山站附近發生持刀砍人案，有民眾遭攻擊，犯嫌闖入附近百貨公司內藏匿，但根據了解，犯嫌疑墜樓輕生，詳細案發原因待查。至於墜樓犯嫌是否與稍早台北車站丟擲煙霧彈案有關，警方仍在查證中。

國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強等人發布聯合聲明指出，請大家務必提高警覺，避免在相關區域逗留，盡速離開鄰近地點，注意自身安全，也請轉知可能在附近的親友。

聲明表示，要為所有受傷的民眾誠心祈福，祈願傷者平安脫險、早日康復，也向第一線辛苦的警消與醫護人員致上最深的感謝與敬意。

聲明指出，已請求相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。後續也將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民能安心通行、放心生活。

民眾黨則透過臉書表示，今天本來應該是一個平靜的下班日，卻突如其來遭受暴力事件衝擊，兇嫌在台北市捷運站、熱鬧商圈，不斷施放煙霧彈，甚至持長刀砍人，造成旅客倒地命危，目前仍有多人在醫院搶救生命。如此恐怖事件，讓整個社會陷入錯愕與驚恐。

民眾黨表示，譴責所有形式的暴力與恐懼散播，無論兇嫌動機為何，傷害無辜是任何文明社會、法治國家，絕對不能容忍；此時此刻，全體民眾都與受害者及其家屬同在，一起祈願傷者速速脫險。

民眾黨強調，恐懼不會分裂台灣的善良老百姓，但願每一個台灣人民的心靈都能獲得安寧。（編輯：楊凱翔）1141219