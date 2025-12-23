北市發生隨機殺人案 蔣萬安周日出席雙城論壇當天來回

2025雙城論壇今年輪到上海主辦，台北市長蔣萬安原訂周六（27日）率團出訪，但市府今天表示，因應19日的無差別攻擊事件，蔣萬安認為當前首要之務是守護市民安全與城市秩序，決定此次只參加主論壇，將於周日（28日）當天來回上海。

台北市政府今天發布新聞稿指出，蔣萬安今天中午決定，原訂27日、28日在上海進行的雙城論壇出訪，將改為只出席28日上午的主論壇。

市府轉述，因應19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安認為當前首要之務是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北、安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

市府表示，蔣萬安將於28日當天赴上海，並在當天返回台北；市府主團則改由副市長林奕華率團，依原定行程27日出發、28日返台。