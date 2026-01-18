北市百人試吃活動出事 7人一氧化碳中毒送醫

【緯來新聞網】台北市南京東路四段一處辦公大樓，今（18日）下午由一家行銷公司舉辦試吃活動，因室內使用卡式爐與發電機，加上現場約200人參加聚集，導致多人出現一氧化碳中毒症狀，現場至少7人送醫，其餘人員已完成疏散，詳細事發原因有待調查釐清。

台北市一家行銷公司舉辦試吃活動，卻發生一氧化炭中毒。（圖／翻攝畫面）

初步了解，現場為一家行銷公司舉辦年貨大街試吃活動，工作人員準備卡式爐、發電機等烹調食物，但現場湧入多達200多人，加上通風不佳，約下午3時許陸續有人出現身體不適，趕緊打電話叫救護車。



台北市消防局派員趕赴現場，透過儀器檢測，發現室內易氧化碳濃度偏高，研判是一氧化碳中毒，立即展開疏散及通風作業，以降低室內一氧化碳濃度。目前已知有7名女性送醫觀察，年紀分別為9歲、20多歲、2名30多歲、40多歲、2名70多歲，均意識清醒，分別送往松山三總、台安、國醫、國泰及馬偕醫院。



至於其餘現場人員，已全數疏散下樓，尚未傳出新增的不適個案。消防局表示，現場狀況仍持續評估中，若後續有人出現身體不適情形，將立即協助送醫救治；而詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

主演《破墓》票房破億創紀錄 金高銀百想獲獎：辛苦的一年

辛芷蕾威尼斯封后！憑《日掛中天》成影展歷屆第三位華人影后