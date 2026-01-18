北市百人「試吃活動」竟出事！驚傳多人一氧化碳中毒

台北市松山區南京東路四段一棟辦公大樓內，行銷公司辦百人試吃活動，因使用卡式爐與發電機，導致多人一氧化碳中毒。目前6人送醫，其他人已疏散，消防隊到場通風，狀況持續觀察中。

台北市松山區南京東路四段一棟辦公大樓內，行銷公司辦百人試吃活動，因使用卡式爐與發電機，導致多人一氧化碳中毒 。（示意圖／pexels）

警消表示，事情發生在18日下午3時許，地點位於台北市松山區南京東路四段120巷內一棟辦公大樓，一間行銷公司舉辦的百人試吃活動，現場約有200人參加，活動途中，部分參加者陸續感到不適，現場人員立即報警求助。消防隊迅速抵達10樓活動現場，立刻疏散所有人員下樓，並使用儀器檢測，發現現場一氧化碳濃度偏高。

據了解，因使用卡式爐煮食及發電機運作，加上室內空氣不流通，導致多人出現一氧化碳中毒狀況，目前已有6人因症狀較為嚴重送醫，其餘人員已疏散並持續觀察中。救護人員也在現場進行檢傷，確保所有人的安全，詳細事故原因仍待進一步調查。

