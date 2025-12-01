北市監理所對面「代辦一條街」 業者隨機攬客驗車

台北市 / 綜合報導

這場車禍撞傷人的「代辦業者」，其實就是民眾俗稱的「監理黃牛」，華視新聞實際到位於台北松山的台北市區監理所外直擊，有不少業者直接在監理所對面擺起桌椅，隨機攬客幫忙驗車，只要完成一單就能從中抽成，不過記者實際上前詢問，原先熱情的業者卻變得三緘其口，對於民眾指控，監理站縱容代辦業者便宜行事，才會遭隨意倒車的業者撞斷腿，痛批難道無人可管嗎？台北市區監理所回應，當時它們全程配合，也在11月底回復當事民眾，全案已經交由警方處理，針對代辦業者也會定時請警方管理秩序。

記者VS.汽車代辦業者說：「驗車喔，(對啊)，妳去對面，跟他說我介紹的。」看到客人上門趕緊起身，因為只要成功介紹一個客人，就能從代辦費中抽成，不少人為了省時求方便，甚至是為求驗車能順利通過，都會找代辦業者，驗車結果因人而異，早已經是公開的秘密。

華視新聞記者李思琪說：「位於松山的，台北市區監理所對面，光保險代辦就超過3間，還有不少長者，會搬塑膠板凳坐在外面，隨機招攬客人驗車。」短短20公尺的騎樓，滿滿都是隨處擺放的桌椅，還有人會直接將頭探入車內攬客，但面對記者提問卻是三緘其口。

記者VS.汽車代辦業者說：「(我們華視啦，現在驗車要多少錢啊)，那我不知道，妳不要問我。」根據市場行情，如果請他們單純跑文書作業，大約落在500-600，隨著業務不同價格也隨之提高，他們又被稱作「代辦黃牛」，不過現在卻有一般民眾，在監理站內遭代辦黃牛撞傷。

投訴人薛先生說：「沒有半個人主動跟我聯絡，慰問，任何都沒有，難道八德監理所，他們都沒有責任嗎，特殊禮遇，他們想要幹嘛就幹嘛，這個是我這幾年在監理站，我親眼看到的。」台北市區監理所車輛管理科科長林崇宇說：「全案交由警方處理，另外我們監理站周遭有一些民眾攬客，我們都會請警察來協助，針對所站外面的交通秩序做一個管制。」

汽車代辦行之有年，雖然在監理附近攬客觀感不好，但其實並沒有違法問題，如今只等薛先生與肇事駕駛，妥善溝通得出雙方滿意的最佳賠償方案。

