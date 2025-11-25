北市監視器新費率每年省7200萬 簡舒培：不能再被台智光綁架

北市警察局與台灣智慧光網公司解除警用監視器子約，但遭台智光提告求償2024年5000多萬元，一審台北地方法院宣判警局敗訴。議員簡舒培指出，市府今年已經訂出非對稱型傳輸費率1433元，1年可省7200萬元以上。（本報資料照）

台灣智慧光網公司因警用監視器網路預算，涉嫌賄賂議員引起爭議，民國113年4月台北市長蔣萬安下令北市警察局與台智光解除子約，並將3M費率從每月2200元調至1761元，卻反遭台智光提起訴訟要求支付價金差額及利息共4771萬元。台北地院18日宣判北市警局一審敗訴。北市議員簡舒培25日在警衛部門質詢指出，市府今年已經訂出非對稱型傳輸費率，只要1433元，比警局給付的TGSN公版1761元便宜，1年可省7200萬元以上。北市警察局長李西河說，會與台智光談判依此費率給付，｢對的事情，市長就會支持。」

廣告 廣告

台北市警察局長李西河表示，目前還沒收到判決書，不過今早已經在司法院網站上下載，針對敗訴理由有3點，一為法院認為市府終止合約不合法，再者為改採TGSN費率的主張法院不接受，三則是專任費率由市府核定，警局不能擅自選用TGSN費率。

簡舒培指出，警局敗訴關鍵在於市府在去年3月8日正式核定CCTV 3M／2100元費率，這是依據去年2月26日三方會議結論制定，具法律效力。因此法院認定，台智光無賄賂、不正利益證據，警察局終止契約不合法；協議書持續有效，警察局不得擅自在去年4月改用更低的TGSN費率1761元；既然市府核定2100元，台智光依約請款即屬合法，若警察局要上訴，就該提出新的法律論點。

簡舒培說，從2025年1月至8月，台智光每月以2100元費率催告金額約673萬至736萬元不等，累計達5744萬9571元，這些都是未來可能被告的金額，警察局打算如何處理，難道要年年被告到天荒地老，這能接受嗎？李西河說，目前當然不能接受，會再從判決理由跟北市法務局及資訊局討論。

法務局表示，會研議判決上訴，先從終止契約合法性，因為法院理由是還沒起訴為由，沒有有罪判決來證明是否有不正利益。

簡舒培直言，法官指出2100元是市府3月核定給台智光的價錢，但市府4月貿然取消合約，這是法官打臉市府的地方，現在如果沒有找到好得理由說服法官，台智光繼續開心，利息繼續賺，台北市民埋單。

李西河表示，當初解約的重要理由是依照子約第15條規定，台智光從業人員淑果涉及到賄賂不正利益等，就可以解除子約，現在此案地檢署還在偵辦當中。簡舒培說，但是現在法官不接受，法官認為涉及違約的案子跟警局的CCTV無關，只要繼續訴訟就是浪費台北市民的錢，支持提告不法廠商，但是提告理由被法官打臉，如果要繼續上訴要有更好的理由，也要拿出更多證據。

簡舒培表示，今年繼續用的監視器費率也是1761元，台智光也是繼續跟市府追討，追討到今年8月、金額也是5000多萬元，甚至還沒加上利息，如果算到年底可能8、9000萬元，加上利息要1億元。市府在與台智光的母約與子約規定，費率每年必須重新議定，那今年的費率當然不能直接沿用去年的2100元。

簡舒培指出，今年3月市府重新核定今年的費率，而在今年的費率當中有一項更低價的「非對稱型區域傳輸」，只要1433元，比TSGN公版1761元更低，若以警察局現有1萬8293支監視器計算，現行對稱型費率每月3277萬元，全面改採非對稱型每月可降至2677萬元，每月可省600萬205元，1年省下7200萬元以上，既然有更便宜的費率，為什麼只敢問新增的400支監視器能不能用。

簡舒培要求，資訊局與警局立即依母約與子約重啟議約程序，今、明2年全數警用監視器全面改採非對稱型區域傳輸，若台智光不願配合，警局應研議啟用中華電信備援網路1509元，市府不能再拖延，不能再讓台智光予取予求，更不能讓市庫繼續遭受損害。

李西河說，會透過談判的方式與台智光協商1433元費率；簡舒培反問，蔣萬安是否會支持？李西河則說，｢對的事情，市長就會支持。」

更多中時新聞網報導

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》

學生赴陸須自審 挨批綠色恐怖

NBA》勇士4大咖傷病休戰 熱火趁虛破敵