北市監護兒少齊聚團圓宴 感受年節溫馨
農曆春節即將到來，為了讓無法返家和親人團聚的孩子也能感受年節的溫暖，臺北市社會局攜手餐飲業者舉辦監護兒少新春團圓餐會，51名監護兒少在享用美味餐點的同時也分享個人生活，與寄養父母和安置機構社工共度暖心時刻。
臺北市社會局表示，每年都會邀請監護兒少齊聚一堂，共同分享成長點滴，今年在饗賓集團的慷慨解囊下，邀請孩子們享用西式自助餐的精緻下午茶。社會局長姚淑文也為監護兒少準備每人一份臺北市與Snoopy聯名的帆布袋、書店與超商禮券，期盼孩子在生活與閱讀中持續成長。
臺北市社會局指出，聚餐現場熱鬧非凡，小朋友們主動分享自己的近況，寄養父母和安置機構社工也一同跟大家分享孩子的進步與成長。4歲的芯芯即將要去義大利的收養家庭，目前正在努力學習義大利文；10歲的樂樂剛到新學校就和同學打成一片，並獲選為副班長；16歲的伶伶目前就讀多媒體設計科系，在繪畫方面很有天賦，學業表現也相當優秀；17歲的阿哲最近則是剛拿到跆拳道藍帶，並到壽司店打工，努力邁向獨立之路。
這群由社會局監護的孩子主要是因為家庭發生重大變故、父母缺乏親職能力，或遭遇嚴重不當對待。姚淑文局長表示，監護兒少在成長過程中需要更多來自社會的支持與關愛，社會局除了提供必要的安置與輔導服務外，也會定期舉辦關懷活動，讓孩子們感受到「被愛與重視」。而正因為有一路陪伴的社工、無私奉獻的寄養父母，以及安置機構工作人員，孩子們才得以重新在充滿愛與關懷的環境中修復傷痕、平安成長。
