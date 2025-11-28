北市盯上「必比登」名店！ 明年1月起強制登錄食材、違者最重罰10萬 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣人熱愛美食，每年米其林主打以親民價格享用精心美食的「必比登」推薦名單一公布，往往會掀起排隊熱潮，台北市衛生局就盯上這些「必比登」餐廳，今（28）日宣布台北市食材登錄平台新增「必比登專區」，明年1月起強制要求店家必須上線登錄食品履歷等資訊，為食安把關。目前台北市33家「必比登」店家全數已完成登錄。未來隨著名單變動，若有業者不登錄，最重可開罰10萬。

被譽為美食界聖經的《米其林指南》，每年都會公布台灣「必比登」推介，主打高品質、合理價格，比起星級餐廳，往往更能引發排隊熱潮。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，台灣美食享譽國際，餐飲品牌眾多、評價也高，尤其「必比登」推介店家，往往深受國人與國際旅客喜愛，一公布就會有不少民眾慕名而來，為維護廣大消費者日常飲食的食安權益，衛生局今年9月19日公告新增「必比登專區」，將自明年1月1日起正式實施。

「台北市食材登錄平台」是台北市為建立食品來源追蹤系統及落實食材資訊公開透明而建置，目前有16大專區，揭露2448家業者及多項食材。此次新增「必比登專區」主要以在台北市獨立直營、加盟、專櫃或流動攤販為主。

林冠蓁說，台北市目前的「必比登」店家共有33家，業者已全數上線，登錄103項產品、576項食材，消費者可以透過專區充分掌握食品履歷資訊；未來每年公布名單，若有動變，衛生局也會更新強制登錄對象。

台北市衛生局強調，依據「台北市食品安全自治條例」第7條規定，經衛生局公告類別或規模之食品業者，應加入食材登錄平台，公開食材來源，若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，可處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

相關訊息，可上台北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei/）及台北市食材登錄平台（https://foodtracer.taipei.gov.tw）查詢。

照片來源：翻攝自台北市衛生局網站

