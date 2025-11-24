北市看板引戰！遭1句反殺：大罷免證明沒用

▲台北市議員洪健益近日在街頭掛出「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板。（圖／洪健益提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文本月上任後，親中立場頻遭質疑，而台北市議員洪健益近日在台北市街頭掛上一面看板，寫著「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」，他昨（24）日更直言看不慣中國的統戰動作越來越直接，更怒指台北市長蔣萬安還參加雙城論壇，再保持沉默就是一丘之貉。不過，該看板一出，大批網友紛紛留言：「不投蔣萬安，不然要投沈伯洋喔？」、「大罷免已證明這樣寫沒有用」。

針對這面看板上的標語，洪健益昨發文提到，他的支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

不過，洪健益也隨即引來網友批評：「這招真的很好用耶」、「不然投給誰？」、「這樣看起來是正確選擇」、「不投蔣萬安，不然要投沈伯洋喔？投沈伯洋就是支持賴萊爾」、「大罷免已經證明過，這樣寫一點用都沒有」等。

同時，也有支持者在Threads上支持洪健益：「真的好喜歡，有夠粗暴簡單」、「還是最愛洪健益看到蔣萬安喊的那句：喔～咕嚕咕嚕市長來了！你怎麼不放假？」、「擔心看板房東會被查水表」、「太含蓄了啦」、「多令人鼓舞的看板」、「這個我喜歡」等。

