北市看板遭塗鴉 參選人反應不一

為備戰年底選舉，各陣營選將紛紛掛起看板增加曝光率，不過，民進黨北市中山大同選區議員參選人朱政騏，看板中的人像牙齒遭塗黑惡搞，他自嘲「牙縫大錯了嗎？」選擇以輕鬆態度面對。也有藍綠議員分享過往看板、布條遭塗鴉或毀損情形，有人一笑置之、幽默化解，也有人選擇報警處理，對於選舉攻防與言論表達界線，各有不同看法。

朱政騏日前在臉書發布影片指出，原本他的牙縫就比較大，很多人建議補起來，但有人故意把他的看板塗黑，或者在網路上討論，他幽默回應「牙齒被塗黑？沒事，我直接去矯正」。

國民黨議員張斯綱也以輕鬆態度看待，他說，當時看板被塗鴉，只覺得「怎麼有這麼無聊的人」，台灣民主選舉多年，就算對他不滿、不想投票給他，破壞一面看板又能如何？這些動作對候選人不痛不癢，現在監視器很多，警方來處理就好。

民進黨議員陳賢蔚幾年前選舉時，看板也遭到民眾塗鴉，他說，看到當下覺得很好笑，「生平第一次被不認識的人畫Q版人像」，實在很受寵若驚，還打趣表示，「有畫畫高手也想出手嗎？」

國民黨議員詹為元也碰過類似情況，他選擇直接報警，「當下滿生氣的」，因為重新製作看板要再花一筆錢，但是要抓兇手、請求賠償往往曠日費時，訴訟標的金額又不夠大，很多政治人物只會摸摸鼻子自認倒楣。

民進黨議員顏若芳說，之前公投的布條遭人劃破，報警抓到嫌犯，對方辯稱不爽所以犯案，但台灣是自由的國家，大家都可以發表言論，理念不同也該給予尊重，破壞布條、看板的做法非常不民主。

民進黨大安文山區參選人陳聖文也提到，若小孩亂塗鴉不會追究，但使用刀具刻意破壞一定要報警，因為擔心的是背後心態，以及是否會做出更激烈的行為。