北市督察組長被爆喝花酒！副所長協助鍾文智查個資 南港分局回應了

北市南港分局督察組組長李新民被爆喝花酒，南港派出所所長黃梓翔則被爆出協助鍾文智查個資。（圖／翻攝畫面）

有「鮑魚達人」之稱的鍾文智因炒作TDR獲利4.7億餘元，遭判刑有期徒刑30年5月定讞，卻在發監前潛逃出境，因此爆出信義分局三張犁派出所副所長李俊良於擔任福德所副所長時涉嫌收賄護航鍾文智，於去年遭北檢聲押獲准；然而檢方也再查出，鍾文智曾邀請南港分局督察組組長李新民與南港派出所所長黃梓翔至酒店玩樂，並查出黃梓翔曾幫鍾文智查詢個資等事，遭北檢聲押禁見。對此，南港分局也回應了。

南港分局指出，有關本分局南港派出所黃姓巡佐，因涉及2018年期間傳送應保密資訊與友人之洩密案，經由台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、法務部調查局台北市調查處，及本局督察室、政風室、本分局共同派員，於2月5日上午執行調查及搜索行動後，已將黃員依涉嫌違反個資法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並另案查出黃員曾與友人及本分局李姓組長共同涉足不妥當場所。

南港分局表示，針對黃員涉嫌洩密給特定人士，警察局除指派督察室、政風室及本分局人員，全力配合承辦檢察官進行調查偵辦外，將秉持「警紀警辦、從重究責」立場，已先行將黃員改調非主管職務，並予以「最嚴厲行政處分」，另對李姓組長涉足不妥當場所，影響警譽，違反警察風紀部分，則採取從嚴懲處，除立即將李員記過並調離主管職務，另追究相關本分局幹部考核監督不周之責任。

南港分局再次重申「不掩飾、不庇縱」立場，強調及要求所屬幹部，必須落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、違紀必將從嚴究責，以端正警察風紀，淨化警察團隊。

據了解，鍾文智曾拿錢委託友人炒作康友KY股票，卻疑似遭黑吃黑，數千萬元被人拿走，讓鍾文智心有不甘，找上南港派出所副所長黃梓翔查詢個資，讓檢方認定黃梓翔涉嫌收賄涉貪，遭北檢聲押禁見。

而南港分局督察組組長李新民則被發現其接受鍾文智招待喝花酒，鍾文智常招待李新民與黃梓翔前往北市中山區知名禮服店「名亨」叫小姐玩樂，更貼心依據幾人喜好，預框小姐坐檯。全案由警政署政風室與台北市政府警察局自清自檢查獲。

