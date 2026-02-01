北市知名大學驚傳墜樓！ 校外7旬婦人送醫搶救中

在台北市某大學校區內，今天（1日）下午約5時發生了一起墜樓事件。據了解，傷者被立即送往醫院搶救，具體的墜樓原因仍待警方進一步調查。消防隊接獲報案後迅速到場，並對傷者進行了初步急救。

在台北市某大學校區內，今天（1日）下午約5時發生了一起墜樓事件。（示意圖／pixabay）

根據警方的初步了解，墜樓的女子年約70歲，並非該校學生。她在送醫時仍有生命跡象，但意識不清。警方已在現場拉起封鎖線，並調閱監視器以釐清事件經過。墜樓的具體高度和原因尚不明確，相關調查仍在進行中。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

