嬰幼兒缺鐵可能使成長停滯？ 怎麼補鐵？醫揭「4個」階段關鍵攝取量！
【緯來新聞網】嬰幼兒在成長階段所攝取的營養是影響未來成長與大腦發展的關鍵，其中，根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，鐵質是1歲前嬰兒最容易缺乏的5大營養素之ㄧ，尤其對於早產兒而言，因先天鐵質儲存量不足，屬於缺鐵性貧血的高危險群，另外，6個月大的嬰兒開始進入副食品階段，也要攝取足夠鐵質，才能避免缺鐵性貧血情況發生，不過嬰幼兒的鐵質究竟從何時開始攝取，又該攝取多少才足夠？本文就讓恆芯診所院長洪毓棋幫媽媽們一次解答！
（圖／醫健新聞提供）
嬰幼兒為何要補鐵？哪些屬於缺鐵的高風險族群？
鐵質能幫助嬰幼兒製造紅血球，也是免疫功能和神經認知發展的重要元素，當身體缺乏鐵質到一定程度時，就會產生貧血症狀，尤其以下嬰幼兒族群更要注意鐵質攝取的重要性。
1.早產兒：孕媽咪第三孕期是寶寶儲備鐵質的重要時期，當早產兒還來不及儲備完整因而提早出生時，體內儲存的鐵質相對也會較少。
2.6個月大嬰兒：嬰兒出生後，體內還有足夠的鐵質以利生長發育，不過進入6個月後，嬰兒對於鐵質的需求也會逐漸提高，尤其對於完全哺餵母奶且副食品含鐵量不足的嬰兒而言，更容易有缺鐵性貧血的風險。
3.偏食或飲食不均衡的嬰幼兒：若對於副食品接受度不高、牛奶攝取量不足或腸胃吸收不良的嬰幼兒，也可能會有鐵質不足的問題。
（圖／醫健新聞提供）
什麼是缺鐵性貧血？引起的症狀有哪些？
洪毓棋醫師解釋，鐵質參與體內能量製造、氧氣運送等過程，是中樞神經系統重要的營養素，當體內儲存的鐵質缺乏時，會影響血紅蛋白合成，促使紅血球帶氧量下降，造成缺鐵性貧血，因病程緩慢，臨床表現常見沒有明顯症狀，因此也容易被家長忽略，直到貧血逐漸嚴重時，就可能引起以下這些症狀：
．容易疲倦
．食慾不振、對某些異物（如冰塊等）有特殊癖好
．臉色蒼白、皮膚變黃
．心悸、呼吸急促
．精神不濟導致學習障礙
．頭暈
洪毓棋醫師指出，嬰幼兒出現缺鐵性貧血時較難以分辨，因此家長除了透過日常多觀察並提高警覺，必要時可經醫師詳細評估，配合抽血檢查，確定是否有缺鐵性貧血風險。
嬰幼兒如何補充鐵質？攝取量多少最佳？
嬰幼兒補充鐵質最好的來源就是透過飲食，不過若對於還未開始攝取副食品的嬰兒，則可經醫師建議下補充口服鐵劑。
1.早產兒：依照醫師建議補充口服鐵劑，每日建議攝取量2至4mg/公斤。
2.6個月以下嬰兒：可食用添加含鐵的副食品，每日建議攝取量7毫克。
3.7個月至1歲嬰兒：隨著年齡增長，可攝取的食物可更多元，包括肉泥（牛肉、豬肉、魚肉）、蛋黃、深綠色蔬菜、豆類、穀物類等，每日建議攝取量11毫克。
4.1至5歲兒童：每日乳品攝取量應以2份乳品，相當於500毫升牛奶即可，避免過量影響體內鐵質吸收。
洪毓棋提醒，給嬰幼兒吃富含鐵質食物時，也要記得搭配維生素C水果，以促進鐵質吸收，並避免同時攝取過量牛奶或乳製品等高鈣食物，影響體內鐵吸收。
如何治療嬰幼兒缺鐵性貧血
洪毓棋表示，透過口服鐵劑搭配飲食習慣調整，就能逐漸幫助體內恢復正常的儲鐵量，其中，也會建議在餐與餐之間搭配富含維他命Ｃ水果一起服用，增加鐵質吸收率，若口服鐵劑效果有限，另外也有針劑的鐵劑提供選擇。
一般而言，都能達到一定控制目的，除非較為嚴重的貧血症狀，才需進一步評估是否需輸血治療。
預防嬰幼兒缺鐵性貧血，你還要做的2件事！
日常飲食調整是幫助嬰幼兒補充鐵質的重要一環，但因缺鐵性貧血初期症狀不明顯，因此仍得透過以下兩件事，及早發現及早治療。
．培養良好飲食習慣
．定期健康檢查
洪毓棋醫師提醒，許多醫學研究已證實，缺鐵性貧血會影響嬰幼兒神經發展，也可能埋下未來不可逆的認知障礙的危險因子，因此家長除了正視此疾病的重要性，日常更要加以預防，必要時也可與醫師討論及評估，定期抽血篩檢，並透過日常的均衡營養攝取，確保嬰幼兒在成長階段能攝取足夠的鐵質，以利未來成長發育。
本文由「醫健新聞」整理授權轉載。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 18 小時前
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 22 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 12 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 週前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 1 天前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 17 小時前
大腸癌年輕化！4大惡習恐加速癌化 久坐傷害性最大
大腸癌已不再是長輩專屬疾病，近20年來50歲以下「早發性大腸癌」案例急遽上升，且腫瘤更具侵略性。營養師指出，除了飲食因素外，四種日常生活習慣也正悄悄推高罹癌風險，包括高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡眠品質不佳及長期壓力堆積，民眾應及早調整生活型態。中天新聞網 ・ 17 小時前
國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛
現代人生活忙碌，又經常吃外食，不只營養不均，還可能傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥列出10大傷腎食物，例如早餐穀物，看似健康卻是傷腎地雷，恐添加甜味劑與食用色素，第一名則是珍珠奶茶，珍珠屬於澱粉類，又經常裹上糖水，長期飲用會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈授「超商無毒養生術」天天1綠1白 喝咖啡黑+黑
超商食品標示密密麻麻一堆添加物，可以安心吃嗎？健康主播鄭凱云在網路節目《健康云之道》邀請「無毒教母」譚敦慈護理師，分享如何善用超商食品，吃得安心、健康又營養，以及日常「1綠1白」+吃魚、喝咖啡「黑+黑健康2.0 ・ 1 天前
糖尿病年輕化！ 控糖應注意飲食、運動、末梢血液循環
市面上常見魚油、納豆和精氨酸可幫助清除血栓；銀杏葉萃取物則能幫助促進血液循環，若針對改善末梢血液循環的產品，張鳳梅藥師舉例民眾耳熟能詳的循利寧，擁有專利萃取技術的標準化製程，品質有保障；活性有效成分明確，劑量和質量相對穩定；以及產品療效有科學數據的醫療實證支持。NOW健康 ・ 19 小時前