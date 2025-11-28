嬰幼兒缺鐵可能使成長停滯？ 怎麼補鐵？醫揭「4個」階段關鍵攝取量！

【緯來新聞網】嬰幼兒在成長階段所攝取的營養是影響未來成長與大腦發展的關鍵，其中，根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，鐵質是1歲前嬰兒最容易缺乏的5大營養素之ㄧ，尤其對於早產兒而言，因先天鐵質儲存量不足，屬於缺鐵性貧血的高危險群，另外，6個月大的嬰兒開始進入副食品階段，也要攝取足夠鐵質，才能避免缺鐵性貧血情況發生，不過嬰幼兒的鐵質究竟從何時開始攝取，又該攝取多少才足夠？本文就讓恆芯診所院長洪毓棋幫媽媽們一次解答！

廣告 廣告

（圖／醫健新聞提供）

嬰幼兒為何要補鐵？哪些屬於缺鐵的高風險族群？

鐵質能幫助嬰幼兒製造紅血球，也是免疫功能和神經認知發展的重要元素，當身體缺乏鐵質到一定程度時，就會產生貧血症狀，尤其以下嬰幼兒族群更要注意鐵質攝取的重要性。



1.早產兒：孕媽咪第三孕期是寶寶儲備鐵質的重要時期，當早產兒還來不及儲備完整因而提早出生時，體內儲存的鐵質相對也會較少。



2.6個月大嬰兒：嬰兒出生後，體內還有足夠的鐵質以利生長發育，不過進入6個月後，嬰兒對於鐵質的需求也會逐漸提高，尤其對於完全哺餵母奶且副食品含鐵量不足的嬰兒而言，更容易有缺鐵性貧血的風險。



3.偏食或飲食不均衡的嬰幼兒：若對於副食品接受度不高、牛奶攝取量不足或腸胃吸收不良的嬰幼兒，也可能會有鐵質不足的問題。

（圖／醫健新聞提供）

什麼是缺鐵性貧血？引起的症狀有哪些？

洪毓棋醫師解釋，鐵質參與體內能量製造、氧氣運送等過程，是中樞神經系統重要的營養素，當體內儲存的鐵質缺乏時，會影響血紅蛋白合成，促使紅血球帶氧量下降，造成缺鐵性貧血，因病程緩慢，臨床表現常見沒有明顯症狀，因此也容易被家長忽略，直到貧血逐漸嚴重時，就可能引起以下這些症狀：



．容易疲倦

．食慾不振、對某些異物（如冰塊等）有特殊癖好

．臉色蒼白、皮膚變黃

．心悸、呼吸急促

．精神不濟導致學習障礙

．頭暈



洪毓棋醫師指出，嬰幼兒出現缺鐵性貧血時較難以分辨，因此家長除了透過日常多觀察並提高警覺，必要時可經醫師詳細評估，配合抽血檢查，確定是否有缺鐵性貧血風險。



嬰幼兒如何補充鐵質？攝取量多少最佳？

嬰幼兒補充鐵質最好的來源就是透過飲食，不過若對於還未開始攝取副食品的嬰兒，則可經醫師建議下補充口服鐵劑。



1.早產兒：依照醫師建議補充口服鐵劑，每日建議攝取量2至4mg/公斤。



2.6個月以下嬰兒：可食用添加含鐵的副食品，每日建議攝取量7毫克。



3.7個月至1歲嬰兒：隨著年齡增長，可攝取的食物可更多元，包括肉泥（牛肉、豬肉、魚肉）、蛋黃、深綠色蔬菜、豆類、穀物類等，每日建議攝取量11毫克。



4.1至5歲兒童：每日乳品攝取量應以2份乳品，相當於500毫升牛奶即可，避免過量影響體內鐵質吸收。



洪毓棋提醒，給嬰幼兒吃富含鐵質食物時，也要記得搭配維生素C水果，以促進鐵質吸收，並避免同時攝取過量牛奶或乳製品等高鈣食物，影響體內鐵吸收。



如何治療嬰幼兒缺鐵性貧血

洪毓棋表示，透過口服鐵劑搭配飲食習慣調整，就能逐漸幫助體內恢復正常的儲鐵量，其中，也會建議在餐與餐之間搭配富含維他命Ｃ水果一起服用，增加鐵質吸收率，若口服鐵劑效果有限，另外也有針劑的鐵劑提供選擇。



一般而言，都能達到一定控制目的，除非較為嚴重的貧血症狀，才需進一步評估是否需輸血治療。



預防嬰幼兒缺鐵性貧血，你還要做的2件事！

日常飲食調整是幫助嬰幼兒補充鐵質的重要一環，但因缺鐵性貧血初期症狀不明顯，因此仍得透過以下兩件事，及早發現及早治療。



．培養良好飲食習慣

．定期健康檢查



洪毓棋醫師提醒，許多醫學研究已證實，缺鐵性貧血會影響嬰幼兒神經發展，也可能埋下未來不可逆的認知障礙的危險因子，因此家長除了正視此疾病的重要性，日常更要加以預防，必要時也可與醫師討論及評估，定期抽血篩檢，並透過日常的均衡營養攝取，確保嬰幼兒在成長階段能攝取足夠的鐵質，以利未來成長發育。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

更多緯來新聞網報導

「這群人」合體！展榮展瑞推新曲揪董仔製片 許願合體BY2

ALL(H)OURS三度訪台開唱 甜喊：實現和大家的約定！