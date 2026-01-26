北市知名拉麵店爆內鬼！老闆控學徒「螞蟻搬象」 兩年A走50萬營業額
台北市中山區知名拉麵名店「鬼金棒」昨（25）日晚間在社群平台發文，自揭店內爆發嚴重內鬼事件，一名26歲江姓員工利用職務之便「螞蟻搬象」，長達兩年時間偷偷侵吞營業款項，累計金額高達50多萬元，店家已蒐證完成並委請律師，將循法律途徑追究責任。
老闆Po文指出，該名江姓員工在店內工作超過2年，熟悉收銀與現場流程，竟趁尖峰忙碌時段，對客人謊稱「收銀機故障」，改以收取現金方式中飽私囊。店家進一步對帳與調閱監視器後發現，不只現金短少，甚至連該員工經手、送往銀行兌換的款項也屢屢出現金額異常。
店家坦言，其實早在第一次發現對方偷錢時，曾選擇原諒並要求歸還款項，未料對方並未收手，之後仍多次下手，從幾十元、幾百元到累積成鉅額損失，讓店家忍無可忍，最終決定報警並啟動法律程序。
鬼金棒拉麵也無奈透露，過去曾因對方自述遭霸凌、個性內向而心生同情，甚至一度誤以為其有心理或社交障礙，選擇耐心輔導、給予工作機會，未料「可憐之人必有可惡之處」，最終受害的反而是店家自身。
貼文中更點出，過去網路上不少顧客留下「機器壞掉只能收現金」的負評，其實全都與該名員工有關，經全面檢視後才發現，其他員工從未發生類似行為。
店家最後呼籲同業提高警覺，若該名江姓男子前往應徵務必審慎查核，也以自身慘痛經驗提醒，「同情不該凌駕制度」，發現異狀務必即刻處理，避免讓信任成為被掏空的破口。
更多鏡報報導
艾力克斯霍諾德如何成為攀岩界傳奇？收入來源是什麼？6個關於他的熱知識
霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光
髮廊洗頭可以撐「3天不出油」妹子喊神奇 內行人曝「3關鍵」
討薪變奪命！養雞場老闆「木棍插口鼻」拖屍推下橋…死者女兒喊抵制：吃得下他的蛋嗎？
其他人也在看
北市鬼金棒拉麵爆內鬼 同事還原手法：常稱點餐機壞了「先收現金」
台北市知名拉麵店「鬼金棒拉麵」近日傳出內部員工涉嫌長期侵占營業款項，引發外界關注。店家日前在社群平台發文指控，一名任職約2年的江姓員工疑似利用工作之便，累計私吞金額高達50萬元。同期的同事也出面受訪，還原該名員工在店內的異常行徑與疑似犯案手法。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
胡婉玲母親84歲病逝！愛貓離世前曾預言：不久會來陪你
中央社社長胡婉玲的母親張玉英女士於1月21日清晨4時30分在彰化基督教醫院辭世，享壽84歲，病因為敗血症併發急性腎衰竭。胡婉玲25日深夜透過臉書證實此一噩耗，表示歷經數日身心煎熬後，心緒終於稍得安定。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
鬼金棒爆內鬼！老闆控員工「1招偷錢」顧客也上當…2年捲走50萬
社會中心／綜合報導台北市中山區知名拉麵店「辣麻味噌拉麵鬼金棒」近日爆出內部管理爭議。店家透過臉書粉專公開指出，一名江姓員工疑似長期侵占店內款項，已正式解雇並交由律師處理後續法律事宜。民視 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
三立採訪車事故遭造謠「器官活摘」 電視台澄清：已報警
23日三立新聞台採訪車突然失控，直接衝撞進彰化銀行，造成10人受傷。沒想到，隔天卻有網友在Threads冒用媒體名義，誇大傷亡人數，甚至捏造「器官活摘」等內容，引發外界恐慌。對此，三立電視發出聲明指出，網路流傳的相關貼文皆屬惡意虛構，包含偽造同業媒體報導、誇大受害人...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
甜甜圈店禁12歲以下進入！外帶也不准「要到門外等」 店家稱「我們不厭童」網打臉
台北市中山區一家甜甜圈店最近在網路引發爭議，有一名家長帶著6歲小孩上門消費，店家卻一再強調他們不招待12歲以下小朋友，儘管他們解釋只是要外帶，店家仍拒絕讓他們進入，讓家長不滿店家這樣的對待太過分了。事件引發眾人熱議，店家也跳出來「澄清」回應情況，重申這是他們的規定，並說「這樣的決定並不是厭童」，但沒有解釋這個規定的由來，持續引發議論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
26歲女模陳屍租屋處！房東驚見「嘴塞絲襪綑綁片」嚇壞 男友喊：她中邪
據了解，中山分局建國派出所於案發當晚10時許接獲房東報案，指租屋處疑似有房客發生糾紛。員警趕抵現場後，從房東口中得知林男通報其女友昏迷，立即進屋查看，隨後發現26歲洪姓女模倒臥地板、疑似已失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。警方搜索現場，在垃圾桶內發現19包...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
信義區超商爆聚眾鬥毆！警到場遭嗆「穿制服了不起啊」
[Newtalk新聞] 台北市信義區一間超商門口，昨日傳出聚眾鬥毆事件，一對情侶檔疑似因在KTV玩骰子遊戲與同行人起爭執，隨後在超商巧遇爆發糾紛，最終演變成肢體衝突，警方到場還遭嗆聲，遭員警噴辣椒水壓制，並搜出毒品K他命。 一行人昨日到KTV喝酒玩遊戲，過程中一對情侶檔與侯姓男子爆口角衝突，散場後再度於松山路附近一處超商巧遇，雙方衝突升級，演變成全武行，互相拉扯扭打。轄區信義分局五分埔派出所員警獲報到場，竟遭其中一名男子咆哮嗆聲「穿制服了不起啊」、「Who are you啦」。 由於現場狀況混亂，支援警力火速趕到，好言相勸無果，警方隨即噴辣椒水壓制鬧事者，並於其中一名嫌疑人身上起獲毒品K他命一包，全案詢後依刑法聚眾鬥毆、毒品危害防制條例、社會秩序維護法妨礙公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦。 信義分局呼籲，酒後應自制言行，避免因一時衝動引發衝突觸法，警方將持續強化夜間巡邏與快打部署，嚴正取締暴力與毒品行為，以維護市民安全與社會秩序。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭汽修廠清晨火警 鐵皮屋直竄黑煙幸未釀傷亡北捷西門站傳持刀案！捷警大批警力搜索 竟是烏龍一場新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
中選會人事同意權公聽會 學者：朝野和解起點
（中央社記者陳俊華台北26日電）立法院內政委員會今天舉行中選會人事同意權案公聽會。學者指出，這次被提名人都是一時之選，行政院採納在野黨推薦的專業人士，某種程度是遞出橄欖枝，若在野黨讓整份名單通過，確實可能是朝野和解的起點。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
民眾黨公布黨版軍購條例 預算上限4,000億、要求政院赴立院專報
[Newtalk新聞] 民眾黨今（26）日召開記者會公布黨版軍購特別條例，行政院版本規劃 8 年 1.25 兆元，民眾黨版採「一年一期」的方式編列，總額為 4,000 億元，並要求行政院在條例通過後一個月內，向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後，始得籌編預算案。民眾黨團總召黃國昌表示，台灣人從沒把自由當免費，這也是為何納稅人這幾年付高額納稅錢軍事採購，但付了錢，就要拿到東西，沒拿到東西，怎麼強化國家安全？ 行政院會去年 11 月 27 日通過預算規模 8 年 1.25 兆元「強化防衛衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但多次遭藍白聯手在立法院程序委員會封殺。民眾黨今公布自提版本的「保衛國家安全及強化不對稱戰戰力計畫採購特別條例」草案，黃國昌、立委劉書彬、政策會執行長賴香伶及黨團主任陳智菡出席。 賴香伶指出，民眾黨對國防議題慎重、嚴肅對待，絕非側翼講的「為反對而反對」。民眾黨諮詢多位專家、召開諮詢會議後，民眾黨版本三大核心立場，包括：國防投資必須回歸「保衛國家安全」與「強化不對稱戰力」的戰略邏輯；特別預算不得成為規避審查的例外工具，需建立分階段、可追蹤之嚴格監督機新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
〈社論〉總預算卡關癥結：民進黨執意搞對抗！
針對今年度中央政府總預算案遲遲未能付委，行政院長卓榮泰日前向立法院喊話，要求直接公開…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中選會憂不在籍8896種選票 學者對年底實施看法兩極
（中央社記者陳俊華台北26日電）立法院內政委員會今天舉行不在籍投票法立法公聽會，學者認為，若能在2026年上半年通過，年底地方選舉絕對來得及實施；另有學者指出，台灣還沒準備好，若要建置系統需先編列概算，就算改制度也做不到，因為沒有錢，「最快也要2027年以後」。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
總預算案卡關 國民黨團轟：卓榮泰可動支預算近3兆元還賣慘
立法院本會期將於本周五休會，中央政府總預算仍陷卡關。國民黨立法院黨團26日指出，總預算爭議關鍵不在國會，而在賴清德政府態度囂張、傲慢，對外不斷散布錯誤訊息，甚至公開違背競選時承諾，拒絕依法進行國情報告，讓賴清德總統淪為對全民說謊的騙子，更別提行政院長卓榮泰仍然手握近3兆元的龐大預算，還刻意製造社會恐慌，這種行徑應受全民譴責。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
甜甜圈店「禁12歲以下進入」合理嗎？店家回應仍挨轟 醫直指關鍵
台北市有一名家長帶著6歲小孩到中山區一家甜甜圈店想要消費，儘管只是要外帶，店家卻一再強調他們不招待12歲以下小朋友，拒絕讓孩子在店裡，甚至要小朋友自己到門外等。此事引發眾人議論，婦產科醫師蘇怡寧認為，店家有權選擇是否讓兒童內用，但若連外帶都一律拒絕，「這已經不是空間管理，而是價值選擇了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
網造謠「採訪車傷者器官被活摘」 三立蒐證報案、民視遭冒名喊告
台北市中山區23日下午，三立電視台採訪車駕駛高速衝進一江街與南京東路口的彰化銀行，事故造成10傷，其中2重傷當場失去意識，事後電視台表示會盡最大誠意負責。昨（24日）Threads卻出現惡意造謠，不僅冒名民視報導，還宣稱傷者「器官被活摘」，對此，三立嚴正澄清並蒐證報案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 12則留言
藍白擬「爭議法案大清倉」闖關三讀 行政院回應了
立法院本會期進入最後一週時間，藍白已決定30日只處理38項新興計畫預算，屆時助理費除罪化、不在籍投票等爭議法案恐怕都會闖關。對此，行政院發言人李慧芝表示，應儘速審議對民生有幫助、對國家有增益對地方有建設、以及對國防有提升的總預算案、國防特別條例及法案，立法院延會不該是在野黨處理爭議性法案的政治時間。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 11則留言
台電事故數13年暴減7成 4成原因竟是「這個」
即時中心／温芸萱報導台電今（26）日於經濟部召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明近年配電系統升級成果。台電指出，透過汰換老舊設備、導入智慧巡檢及防範鳥獸碰觸，配電事故已由2012年高峰的2萬1019件，下降至2025年的6191件，減少近7成。同時，台電也表示，近5成配電事故來自外力影響，其中鳥獸碰觸占約4成民視 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
民眾黨版軍購條例出爐！1.25兆經費大砍至4000億 拿掉非紅供應鏈、台灣之盾
針對賴政府推出1.25兆元軍購特別條例草案，民眾黨團今天（1/26）推出黨團版本，將法案名稱改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，將經費上限大砍至4000億元，並明訂行政院應於本條例通過後1個月內，向立法院提出專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案。太報 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
中和警防搶演練！空拍圍捕、毒品快篩科技緝凶
記者黃秋儒／新北報導 中和警分局與轄內彰化銀行立德分行於23日下午2點，攜手轄內彰化…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
竹市工地電梯井工程意外 移工7樓掉落B1命危
（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）1名印尼籍移工今天在新竹市華德福街1處建築工地進行電梯井工程時，疑不慎從7樓直墜至地下1樓。新竹市消防局獲報到場發現該移工已無呼吸心跳，送醫急救，事故原因待釐清。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白共識「明程委會不排定議程」 院版軍購條例放行？民眾黨回應
面對賴政府提出1.25兆國防特別條例，民眾黨今（26日）公布自提的黨團草案版本，將總額上限從1.25兆元變更成新台幣4000億元，並要求行政院應於本條例通過後一個月內，向立院提出專案報告並備質詢，經立院同意後始得籌編預算案。被問到明（27日）程序委員會是否將院版、民眾黨團版一同排入周五（30日）院會議程？民眾黨團總召黃國昌表示，目前與藍黨團初步共識是，明天程序委員會議程不審定。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言