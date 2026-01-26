北市知名拉麵店爆內鬼！老闆控學徒「螞蟻搬象」 兩年A走50萬營業額

北市中山區知名鬼金棒拉麵經傳學徒，在2年時間偷走50萬營業額。顏凱勗攝

台北市中山區知名拉麵名店「鬼金棒」昨（25）日晚間在社群平台發文，自揭店內爆發嚴重內鬼事件，一名26歲江姓員工利用職務之便「螞蟻搬象」，長達兩年時間偷偷侵吞營業款項，累計金額高達50多萬元，店家已蒐證完成並委請律師，將循法律途徑追究責任。

老闆Po文指出，該名江姓員工在店內工作超過2年，熟悉收銀與現場流程，竟趁尖峰忙碌時段，對客人謊稱「收銀機故障」，改以收取現金方式中飽私囊。店家進一步對帳與調閱監視器後發現，不只現金短少，甚至連該員工經手、送往銀行兌換的款項也屢屢出現金額異常。

店家坦言，其實早在第一次發現對方偷錢時，曾選擇原諒並要求歸還款項，未料對方並未收手，之後仍多次下手，從幾十元、幾百元到累積成鉅額損失，讓店家忍無可忍，最終決定報警並啟動法律程序。

鬼金棒拉麵也無奈透露，過去曾因對方自述遭霸凌、個性內向而心生同情，甚至一度誤以為其有心理或社交障礙，選擇耐心輔導、給予工作機會，未料「可憐之人必有可惡之處」，最終受害的反而是店家自身。

貼文中更點出，過去網路上不少顧客留下「機器壞掉只能收現金」的負評，其實全都與該名員工有關，經全面檢視後才發現，其他員工從未發生類似行為。

店家最後呼籲同業提高警覺，若該名江姓男子前往應徵務必審慎查核，也以自身慘痛經驗提醒，「同情不該凌駕制度」，發現異狀務必即刻處理，避免讓信任成為被掏空的破口。



