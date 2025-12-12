北市知名私廚遭砸疑捲虛幣糾紛 量趨科技股東發聲痛批共同創辦人

海派私房菜股東之一的徐靖騰透過律師發表聲明，痛批量趨科技共同創辦人陳泰元。顏凱勗攝

台北知名私房菜餐廳「海派私房菜」股東之一、量趨科技共同創辦人徐靖騰，針對近期公司內部爆發的財務與虛擬貨幣糾紛，透過律師向外界發表聲明，澄清相關不實指控。徐靖騰表示，他在擔任量趨科技總經理期間，所有涉及公司資金、虛擬貨幣及境外帳戶的操作，均依公司決策流程與授權辦理，並有完整簽核紀錄、會計憑證及交易文件可供查證。

徐靖騰指出，公司營運期間如需資金調度，他多以個人資金借款支應，累計金額已超過新台幣一億元，因此本人實為最大受害者，不可能存在淘空或侵占行為。所有借款均有契約、匯款及銀行往來明細作為證據。徐靖騰強調，他已完整保存任內所有財務資料，將全力配合司法機關調查，並呼籲媒體報導應依事實查證原則，以免造成社會誤解。

廣告 廣告

徐靖騰同時批評，公司共同創辦人暨監察人陳泰元在公司面臨重大困境時，未履行協助公司維運責任，反而將心力用於對外散播不實指控，試圖轉移焦點與卸責。徐靖騰對於事件造成社會關注與資源浪費表達遺憾，並向外界致歉。

回顧整起案件，徐靖騰持有股份的海派私房菜10日凌晨在台北市大安區遭5名男子持球棒猛砸、潑紅漆，店面在短短數十秒被破壞殆盡。警方循線鎖定涉案黃姓主嫌及潘姓女友，當日下午於新北市泰山汽車旅館逮捕兩人，黃姓主嫌羈押禁見，潘姓女友及動手砸店的謝男、洪男、莊男則分別交保。

警方強調，砸店事件疑是否量趨科技近期爆發的虛擬貨幣內鬥有關，檢警仍在持續追查教唆砸店的幕後主使者。



回到原文

更多鏡報報導

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

北市車手拒捕撞警狂逃 嫌犯欲逃柬埔寨「避風頭」機場落網

高中生嗆一句「這輩子就這樣」慘遭打斷鼻樑！桃園客運司機認錯求緩刑